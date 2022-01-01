Бетономешалка Сибртех БСЛ-120 95470

Преимущества

Прочная опора – металлическая рама дополнительно усилена подкосами, поэтому нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции независимо от степени наполненности бака

Экономия времени на сборку – барабан и опорная траверса соединены на заводе, там же выставлено зацепление венец-шестерня

Защитный кожух – привод закрыт от внешних воздействий, также это решение обеспечивает безопасность оператора

Защита от влаги – клавиши пуска и отключения закрыты от попадания воды и грязи, что позволяет использовать устройство в условиях повышенной загрязненности

Легкий поворот барабана – угол наклона фиксируется педалью, поэтому разгрузить или загрузить бак не составит труда

Ведомый шкив поставляется с прочной стальной втулкой, поэтому вращение от вала передается ему без риска быстрого износа

Легкая замена деталей – подшипники можно заменить при необходимости, поскольку узел оси барабана сделан разъемным

Полный охват осей – траверса надежно прикреплена к раме, это обеспечивает сохранность узла при воздействии вибраций и постоянно меняющихся нагрузках

Сборная конструкция – барабан разбирается, это облегчает хранение и транспортировку бетономешалки

Удобство перемещения – маневренные колеса из прочного пластика помогают транспортировать бетономешалка даже по неровной земле, что облегчает использование на стройка

Бетономешалка СИБРТЕХ БСЛ-120, 120 л, 500 Вт 95470 применяется на строительных площадках для производства растворов и смесей. Усиленная рама обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Полиамидный венец способствует низкому уровню шума при работе. Кожух из пластика защищает привод от пыли и механических повреждений. Агрегат оснащен колесами для удобства перемещения в нужное место на рабочем объекте. Модель имеет сборную конструкцию, что значительно упрощает хранение и транспортировку бетоносмесителя