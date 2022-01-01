Бетономешалка Сибртех БСЛ-120 95470
Арт. О00000025033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|600x690x540
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка СИБРТЕХ БСЛ-120, 120 л, 500 Вт 95470 применяется на строительных площадках для производства растворов и смесей. Усиленная рама обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Полиамидный венец способствует низкому уровню шума при работе. Кожух из пластика защищает привод от пыли и механических повреждений. Агрегат оснащен колесами для удобства перемещения в нужное место на рабочем объекте. Модель имеет сборную конструкцию, что значительно упрощает хранение и транспортировку бетоносмесителя
Преимущества
- Прочная опора – металлическая рама дополнительно усилена подкосами, поэтому нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции независимо от степени наполненности бака
- Экономия времени на сборку – барабан и опорная траверса соединены на заводе, там же выставлено зацепление венец-шестерня
- Защитный кожух – привод закрыт от внешних воздействий, также это решение обеспечивает безопасность оператора
- Защита от влаги – клавиши пуска и отключения закрыты от попадания воды и грязи, что позволяет использовать устройство в условиях повышенной загрязненности
- Легкий поворот барабана – угол наклона фиксируется педалью, поэтому разгрузить или загрузить бак не составит труда
- Ведомый шкив поставляется с прочной стальной втулкой, поэтому вращение от вала передается ему без риска быстрого износа
- Легкая замена деталей – подшипники можно заменить при необходимости, поскольку узел оси барабана сделан разъемным
- Полный охват осей – траверса надежно прикреплена к раме, это обеспечивает сохранность узла при воздействии вибраций и постоянно меняющихся нагрузках
- Сборная конструкция – барабан разбирается, это облегчает хранение и транспортировку бетономешалки
- Удобство перемещения – маневренные колеса из прочного пластика помогают транспортировать бетономешалка даже по неровной земле, что облегчает использование на стройка