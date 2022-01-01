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Бетономешалка Сибртех БСЛ-120 95470
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Бетономешалки
    Бетономешалка Сибртех БСЛ-120 95470
    Арт. О00000025033
    Бетономешалка Сибртех БСЛ-120 95470

      Бетономешалка Сибртех БСЛ-120 95470

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025033

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600x690x540
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка СИБРТЕХ БСЛ-120, 120 л, 500 Вт 95470 применяется на строительных площадках для производства растворов и смесей. Усиленная рама обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Полиамидный венец способствует низкому уровню шума при работе. Кожух из пластика защищает привод от пыли и механических повреждений. Агрегат оснащен колесами для удобства перемещения в нужное место на рабочем объекте. Модель имеет сборную конструкцию, что значительно упрощает хранение и транспортировку бетоносмесителя

        Преимущества

        • Прочная опора – металлическая рама дополнительно усилена подкосами, поэтому нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции независимо от степени наполненности бака
        • Экономия времени на сборку – барабан и опорная траверса соединены на заводе, там же выставлено зацепление венец-шестерня
        • Защитный кожух – привод закрыт от внешних воздействий, также это решение обеспечивает безопасность оператора
        • Защита от влаги – клавиши пуска и отключения закрыты от попадания воды и грязи, что позволяет использовать устройство в условиях повышенной загрязненности
        • Легкий поворот барабана – угол наклона фиксируется педалью, поэтому разгрузить или загрузить бак не составит труда
        • Ведомый шкив поставляется с прочной стальной втулкой, поэтому вращение от вала передается ему без риска быстрого износа
        • Легкая замена деталей – подшипники можно заменить при необходимости, поскольку узел оси барабана сделан разъемным
        • Полный охват осей – траверса надежно прикреплена к раме, это обеспечивает сохранность узла при воздействии вибраций и постоянно меняющихся нагрузках
        • Сборная конструкция – барабан разбирается, это облегчает хранение и транспортировку бетономешалки
        • Удобство перемещения – маневренные колеса из прочного пластика помогают транспортировать бетономешалка даже по неровной земле, что облегчает использование на стройка