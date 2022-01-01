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Бетономешалка Сибртех БСЛ-140 95472, объем раствора 50 л, вес 47 кг
20 270 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Сибртех БСЛ-140 95472
Арт. О00000025034
Бетономешалка Сибртех БСЛ-140 95472, объем раствора 50 л, вес 47 кг
  • Персональная скидка

Бетономешалка Сибртех БСЛ-140 95472

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20 270 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000025034

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
750x670x510
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 270 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-140, 140 л, 500 Вт 95472 служит для приготовления до 50 л строительных бетонных смесей за один раз. Пластиковый кожух защищает двигатель от механических повреждений. Усиленная рама обеспечивает устойчивое положение смесителя во время работы. Благодаря разборной конструкции оборудование легко хранить и транспортировать

    Преимущества

    • Чугунный венец
    • Высокая скорость перемешивания СИБРТЕХ БСЛ-140, 140 л, 500 Вт 95472
    • Российский производитель
    • Отсутствие редуктора
    • Усиленная рама
    • Пластиковый защитный кожух привода
    • Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки