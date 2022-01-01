Бетономешалка Сибртех БСЛ-140 95472, объем раствора 50 л, вес 47 кг

Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-140, 140 л, 500 Вт 95472 служит для приготовления до 50 л строительных бетонных смесей за один раз. Пластиковый кожух защищает двигатель от механических повреждений. Усиленная рама обеспечивает устойчивое положение смесителя во время работы. Благодаря разборной конструкции оборудование легко хранить и транспортировать

Преимущества