Бетономешалка Сибртех БСЛ-140 95472, объем раствора 50 л, вес 47 кг

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Бетономешалка Сибртех БСЛ-140 95472
Арт. О00000025034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|750x670x510
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Частота, Гц
|50
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- Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-140, 140 л, 500 Вт 95472 служит для приготовления до 50 л строительных бетонных смесей за один раз. Пластиковый кожух защищает двигатель от механических повреждений. Усиленная рама обеспечивает устойчивое положение смесителя во время работы. Благодаря разборной конструкции оборудование легко хранить и транспортировать
Преимущества
- Чугунный венец
- Высокая скорость перемешивания СИБРТЕХ БСЛ-140, 140 л, 500 Вт 95472
- Российский производитель
- Отсутствие редуктора
- Усиленная рама
- Пластиковый защитный кожух привода
- Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки