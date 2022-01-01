Бетономешалка Сибртех БСЛ-180 95474, раствор 96 л, вес 59 кг, мощность 700 вт

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Бетономешалка Сибртех БСЛ-180 95474
Арт. О00000025035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|810x530x780
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Частота, Гц
|50
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- Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-180, 180 л, 700 Вт 95474 применяется во время проведения ремонтных работ и на строительных площадках. Используется для быстрого замеса строительных смесей и растворов. Модель оснащена удобным механизмом наклона барабана и рамой эргономичной формы. Наличие колес придает устройству мобильность. Благодаря надежному асинхронному двигателю и шкиву с металлической закладной втулкой обеспечивается долговечность при интенсивной эксплуатации агрегата
Преимущества
- СИБРТЕХ БСЛ-180, 180 л, 700 Вт 95474 оснащен электрическим приводом
- В модели отсутствует редуктор
- Обладает высокой скоростью перемешивания;
- Объем готового замеса бетонной смеси 96 л
- Имеет чугунный венец