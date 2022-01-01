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Бетономешалка Сибртех БСЛ-180 95474, раствор 96 л, вес 59 кг, мощность 700 вт
22 999 ₽
24 260 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Сибртех БСЛ-180 95474
Арт. О00000025035
Бетономешалка Сибртех БСЛ-180 95474, раствор 96 л, вес 59 кг, мощность 700 вт
  • Персональная скидка

Бетономешалка Сибртех БСЛ-180 95474

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 261 ₽
22 999 ₽
24 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000025035

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
810x530x780
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 261 ₽
22 999 ₽
24 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-180, 180 л, 700 Вт 95474 применяется во время проведения ремонтных работ и на строительных площадках. Используется для быстрого замеса строительных смесей и растворов. Модель оснащена удобным механизмом наклона барабана и рамой эргономичной формы. Наличие колес придает устройству мобильность. Благодаря надежному асинхронному двигателю и шкиву с металлической закладной втулкой обеспечивается долговечность при интенсивной эксплуатации агрегата

    Преимущества

    • СИБРТЕХ БСЛ-180, 180 л, 700 Вт 95474 оснащен электрическим приводом
    • В модели отсутствует редуктор
    • Обладает высокой скоростью перемешивания;
    • Объем готового замеса бетонной смеси 96 л
    • Имеет чугунный венец