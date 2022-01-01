Бетономешалка Сибртех БСЛ-180 95474, раствор 96 л, вес 59 кг, мощность 700 вт

Преимущества

СИБРТЕХ БСЛ-180, 180 л, 700 Вт 95474 оснащен электрическим приводом

В модели отсутствует редуктор

Обладает высокой скоростью перемешивания;

Объем готового замеса бетонной смеси 96 л

Имеет чугунный венец

Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-180, 180 л, 700 Вт 95474 применяется во время проведения ремонтных работ и на строительных площадках. Используется для быстрого замеса строительных смесей и растворов. Модель оснащена удобным механизмом наклона барабана и рамой эргономичной формы. Наличие колес придает устройству мобильность. Благодаря надежному асинхронному двигателю и шкиву с металлической закладной втулкой обеспечивается долговечность при интенсивной эксплуатации агрегата