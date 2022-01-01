Бетономешалка Сибртех БСЛ-200 95475, объем раствора 110 л, вес 63 кг

Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-200, 200 л, 1000 Вт 95475 используют во время ремонтных и отделочных работ для приготовления цемента, штукатурки и бетонного раствора. Усиленная рама обладает высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям. Защитный кожух препятствует загрязнению двигателя и попаданию внутрь инертных материалов.

Преимущества