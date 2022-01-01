Бетономешалка Сибртех БСЛ-200 95475, объем раствора 110 л, вес 63 кг

- Персональная скидка
Бетономешалка Сибртех БСЛ-200 95475
Арт. О00000025036
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|810x730x620
|
Частота, Гц
|50
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-200, 200 л, 1000 Вт 95475 используют во время ремонтных и отделочных работ для приготовления цемента, штукатурки и бетонного раствора. Усиленная рама обладает высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям. Защитный кожух препятствует загрязнению двигателя и попаданию внутрь инертных материалов.
Преимущества
- СИБРТЕХ БСЛ-200, 200 л, 1000 Вт 95475 имеет прочный чугунный венец
- Высокая скорость перемешивания
- Усиленная рама
- Отсутствие редуктора
- Пластиковый защитный кожух привода
- Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки
- Прочные колеса для удобства перемещения на объекте