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Бетономешалка Сибртех БСЛ-200 95475, объем раствора 110 л, вес 63 кг
24 899 ₽
26 250 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Сибртех БСЛ-200 95475
Арт. О00000025036
Бетономешалка Сибртех БСЛ-200 95475, объем раствора 110 л, вес 63 кг
  • Персональная скидка

Бетономешалка Сибртех БСЛ-200 95475

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  • -1 351 ₽
24 899 ₽
26 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000025036

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
810x730x620
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 351 ₽
24 899 ₽
26 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетоносмеситель СИБРТЕХ БСЛ-200, 200 л, 1000 Вт 95475 используют во время ремонтных и отделочных работ для приготовления цемента, штукатурки и бетонного раствора. Усиленная рама обладает высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям. Защитный кожух препятствует загрязнению двигателя и попаданию внутрь инертных материалов.

    Преимущества

    • СИБРТЕХ БСЛ-200, 200 л, 1000 Вт 95475 имеет прочный чугунный венец
    • Высокая скорость перемешивания
    • Усиленная рама
    • Отсутствие редуктора
    • Пластиковый защитный кожух привода
    • Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки
    • Прочные колеса для удобства перемещения на объекте