Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
Арт. О00000033046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
- Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н имеет мощность 1100 Вт и производительность до 18000 л/ч и применяется для работы с чистой или грязной воды на глубине погружения до 5 м. Используется для перекачки из стоков, выгребных ям, емкостей и водоемов, а также для аварийной откачки воды из подвалов, погребов, траншей, котлованов. Насос оптимально подходит для установки в канализационной системе, т.к. оснащен ножом для измельчения крупных частиц в воде, что позволяет избежать засорения. Также работает с холодными стоками, при этом температура жидкости не должна превышать 35 °C. Насос обеспечивает высоту подъема до 10 м, поэтому его можно использовать для организации систем полива на даче.
Преимущества
- Поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу
- Монтаж насоса не требует специальных навыков — корпус погружается в колодец с помощью троса и фиксируется в вертикальном положении
- Термозащита обеспечивает сохранность двигателя, отключая его при перегреве. Полная автоматизация работы благодаря поплавковому датчику уровня воды
- Корпус насоса из чугуна и нержавеющей стали отличается высоким ресурсом, поэтому насос можно использовать в агрессивной среде
- Импеллер изготовлен из чугуна, что повышает срок службы насоса
- Насос оснащен ручкой, поэтому его удобно транспортировать
- Ножки на корпусе обеспечивают устойчивость насоса
- Степень защиты IPX8 — электронные компоненты надежно защищены от воды
- Штуцер есть в комплекте — можно подключать шланг 2"