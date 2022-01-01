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Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
9 990 ₽
12 130 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
    Арт. О00000033046
    Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н

      Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н

      • -2 140 ₽
      9 990 ₽
      12 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. О00000033046

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      • -2 140 ₽
      9 990 ₽
      12 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н имеет мощность 1100 Вт и производительность до 18000 л/ч и применяется для работы с чистой или грязной воды на глубине погружения до 5 м. Используется для перекачки из стоков, выгребных ям, емкостей и водоемов, а также для аварийной откачки воды из подвалов, погребов, траншей, котлованов. Насос оптимально подходит для установки в канализационной системе, т.к. оснащен ножом для измельчения крупных частиц в воде, что позволяет избежать засорения. Также работает с холодными стоками, при этом температура жидкости не должна превышать 35 °C. Насос обеспечивает высоту подъема до 10 м, поэтому его можно использовать для организации систем полива на даче.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу
        • Монтаж насоса не требует специальных навыков — корпус погружается в колодец с помощью троса и фиксируется в вертикальном положении
        • Термозащита обеспечивает сохранность двигателя, отключая его при перегреве. Полная автоматизация работы благодаря поплавковому датчику уровня воды
        • Корпус насоса из чугуна и нержавеющей стали отличается высоким ресурсом, поэтому насос можно использовать в агрессивной среде
        • Импеллер изготовлен из чугуна, что повышает срок службы насоса
        • Насос оснащен ручкой, поэтому его удобно транспортировать
        • Ножки на корпусе обеспечивают устойчивость насоса
        • Степень защиты IPX8 — электронные компоненты надежно защищены от воды
        • Штуцер есть в комплекте — можно подключать шланг 2"