Преимущества

Поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу

Монтаж насоса не требует специальных навыков — корпус погружается в колодец с помощью троса и фиксируется в вертикальном положении

Термозащита обеспечивает сохранность двигателя, отключая его при перегреве. Полная автоматизация работы благодаря поплавковому датчику уровня воды

Корпус насоса из чугуна и нержавеющей стали отличается высоким ресурсом, поэтому насос можно использовать в агрессивной среде

Импеллер изготовлен из чугуна, что повышает срок службы насоса

Насос оснащен ручкой, поэтому его удобно транспортировать

Ножки на корпусе обеспечивают устойчивость насоса

Степень защиты IPX8 — электронные компоненты надежно защищены от воды

Штуцер есть в комплекте — можно подключать шланг 2"

Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н имеет мощность 1100 Вт и производительность до 18000 л/ч и применяется для работы с чистой или грязной воды на глубине погружения до 5 м. Используется для перекачки из стоков, выгребных ям, емкостей и водоемов, а также для аварийной откачки воды из подвалов, погребов, траншей, котлованов. Насос оптимально подходит для установки в канализационной системе, т.к. оснащен ножом для измельчения крупных частиц в воде, что позволяет избежать засорения. Также работает с холодными стоками, при этом температура жидкости не должна превышать 35 °C. Насос обеспечивает высоту подъема до 10 м, поэтому его можно использовать для организации систем полива на даче.