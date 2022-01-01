Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н

Преимущества

Защиту от сухого хода обеспечивает поплавковый механизм

Монтаж насоса происходит с помощью троса — его нужно погрузить на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении

При перегреве двигатель выключается автоматически за счет встроенной системы защиты, что предотвращает его поломку

Насос работает в автономном режиме благодаря датчику уровня воды

Корпус изготовлен из качественных и прочных материалов: чугуна и нержавеющей стали, что повышает срок службы насоса

Чугунный импеллер прослужит гораздо дольше, чем пластиковый аналог

Насос удобно транспортировать, т.к. он имеет ручку на корпусе

Насос оснащен ножками для устойчивости

Степень защиты IPX8 — вода не проникает внутрь корпуса

В комплекте есть штуцер для подключения шланга 2"

Мощный 1500 Вт фекальный насос Сибртех СФН1100-Н имеет производительность до 25000 л/ч и применяется для работы как с грязной, так и с чистой водой. Его можно использовать для откачки выгребных ям, емкостей, водоемов, канав, стоков и траншей или осушения затапливаемых помещений. А благодаря ножам в конструкции он измельчает крупные частицы в воде, поэтому подходит для организации системы канализации на даче. Также способен работать со стоками, в которых температура жидкости не превышает 35 °C. Насос имеет напор до 19 м, этого достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора.