Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
Арт. О00000033047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
- Мощный 1500 Вт фекальный насос Сибртех СФН1100-Н имеет производительность до 25000 л/ч и применяется для работы как с грязной, так и с чистой водой. Его можно использовать для откачки выгребных ям, емкостей, водоемов, канав, стоков и траншей или осушения затапливаемых помещений. А благодаря ножам в конструкции он измельчает крупные частицы в воде, поэтому подходит для организации системы канализации на даче. Также способен работать со стоками, в которых температура жидкости не превышает 35 °C. Насос имеет напор до 19 м, этого достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора.
Преимущества
- Защиту от сухого хода обеспечивает поплавковый механизм
- Монтаж насоса происходит с помощью троса — его нужно погрузить на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении
- При перегреве двигатель выключается автоматически за счет встроенной системы защиты, что предотвращает его поломку
- Насос работает в автономном режиме благодаря датчику уровня воды
- Корпус изготовлен из качественных и прочных материалов: чугуна и нержавеющей стали, что повышает срок службы насоса
- Чугунный импеллер прослужит гораздо дольше, чем пластиковый аналог
- Насос удобно транспортировать, т.к. он имеет ручку на корпусе
- Насос оснащен ножками для устойчивости
- Степень защиты IPX8 — вода не проникает внутрь корпуса
- В комплекте есть штуцер для подключения шланга 2"