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Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
    Арт. О00000033047
    Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
    Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н
      Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н

      Фекальный насос Сибртех СФН1500-Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033047

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощный 1500 Вт фекальный насос Сибртех СФН1100-Н имеет производительность до 25000 л/ч и применяется для работы как с грязной, так и с чистой водой. Его можно использовать для откачки выгребных ям, емкостей, водоемов, канав, стоков и траншей или осушения затапливаемых помещений. А благодаря ножам в конструкции он измельчает крупные частицы в воде, поэтому подходит для организации системы канализации на даче. Также способен работать со стоками, в которых температура жидкости не превышает 35 °C. Насос имеет напор до 19 м, этого достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора.

        Преимущества

        • Защиту от сухого хода обеспечивает поплавковый механизм
        • Монтаж насоса происходит с помощью троса — его нужно погрузить на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении
        • При перегреве двигатель выключается автоматически за счет встроенной системы защиты, что предотвращает его поломку
        • Насос работает в автономном режиме благодаря датчику уровня воды
        • Корпус изготовлен из качественных и прочных материалов: чугуна и нержавеющей стали, что повышает срок службы насоса
        • Чугунный импеллер прослужит гораздо дольше, чем пластиковый аналог
        • Насос удобно транспортировать, т.к. он имеет ручку на корпусе
        • Насос оснащен ножками для устойчивости
        • Степень защиты IPX8 — вода не проникает внутрь корпуса
        • В комплекте есть штуцер для подключения шланга 2"