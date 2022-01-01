Фекальный насос Сибртех СФН750
Арт. О00000033045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
- С помощью фекального насоса Сибртех СФН750 можно перекачивать как чистую, так и грязную воду с диаметром частиц до 25 мм на глубине до 5 м. Он справляется с откачкой нечистот из выгребных ям, септиков и канализаций. Скорости до 22000 л/ч хватит для организации дренажной системы осушения затапливаемых помещений и установки принудительной канализационной системы. А напора до 16 м достаточно для установки систем полива на даче.
Преимущества
- В конструкции насоса предусмотрен поплавковый механизм, поэтому исключается работа на сухом ходу
- Насос легко устанавливается — для этого достаточно погрузить его с помощью троса и закрепить в вертикальном положении
- Встроенная термозащита сохраняет двигатель от поломки: он отключается автоматически при перегреве
- Чугунный импеллер отличается надежностью поэтому продлевает срок службы насоса
- Корпус насоса изготовлен из чугуна и нержавеющей стали, что позволяет использовать его в агрессивной среде без риска поломки
- Благодаря датчику уровня воды работа автоматизирована и пользователю не нужно тратить время на контроль за процессом
- Ножки на корпусе обеспечивают устойчивость насоса
- Степень защиты IPX8 — корпус полностью герметичен, а значит вода не попадает внутрь
- Предусмотрена ручка на корпусе, поэтому насос удобно транспортировать
- Можно подключать шланг 2", т.к. есть штуцер в комплекте