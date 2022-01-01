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Фекальный насос Сибртех СФН750
9 990 ₽
11 770 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос Сибртех СФН750
    Арт. О00000033045
    Фекальный насос Сибртех СФН750
    Фекальный насос Сибртех СФН750
    Фекальный насос Сибртех СФН750
    Фекальный насос Сибртех СФН750
      Фекальный насос Сибртех СФН750
      Фекальный насос Сибртех СФН750
      Фекальный насос Сибртех СФН750
      Фекальный насос Сибртех СФН750

      Фекальный насос Сибртех СФН750

      • -1 780 ₽
      9 990 ₽
      11 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000033045

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      • -1 780 ₽
      9 990 ₽
      11 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • С помощью фекального насоса Сибртех СФН750 можно перекачивать как чистую, так и грязную воду с диаметром частиц до 25 мм на глубине до 5 м. Он справляется с откачкой нечистот из выгребных ям, септиков и канализаций. Скорости до 22000 л/ч хватит для организации дренажной системы осушения затапливаемых помещений и установки принудительной канализационной системы. А напора до 16 м достаточно для установки систем полива на даче.

        Преимущества

        • В конструкции насоса предусмотрен поплавковый механизм, поэтому исключается работа на сухом ходу
        • Насос легко устанавливается — для этого достаточно погрузить его с помощью троса и закрепить в вертикальном положении
        • Встроенная термозащита сохраняет двигатель от поломки: он отключается автоматически при перегреве
        • Чугунный импеллер отличается надежностью поэтому продлевает срок службы насоса
        • Корпус насоса изготовлен из чугуна и нержавеющей стали, что позволяет использовать его в агрессивной среде без риска поломки
        • Благодаря датчику уровня воды работа автоматизирована и пользователю не нужно тратить время на контроль за процессом
        • Ножки на корпусе обеспечивают устойчивость насоса
        • Степень защиты IPX8 — корпус полностью герметичен, а значит вода не попадает внутрь
        • Предусмотрена ручка на корпусе, поэтому насос удобно транспортировать
        • Можно подключать шланг 2", т.к. есть штуцер в комплекте