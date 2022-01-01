Фекальный насос Сибртех СФН750

Преимущества

В конструкции насоса предусмотрен поплавковый механизм, поэтому исключается работа на сухом ходу

Насос легко устанавливается — для этого достаточно погрузить его с помощью троса и закрепить в вертикальном положении

Встроенная термозащита сохраняет двигатель от поломки: он отключается автоматически при перегреве

Чугунный импеллер отличается надежностью поэтому продлевает срок службы насоса

Корпус насоса изготовлен из чугуна и нержавеющей стали, что позволяет использовать его в агрессивной среде без риска поломки

Благодаря датчику уровня воды работа автоматизирована и пользователю не нужно тратить время на контроль за процессом

Ножки на корпусе обеспечивают устойчивость насоса

Степень защиты IPX8 — корпус полностью герметичен, а значит вода не попадает внутрь

Предусмотрена ручка на корпусе, поэтому насос удобно транспортировать

Можно подключать шланг 2", т.к. есть штуцер в комплекте

С помощью фекального насоса Сибртех СФН750 можно перекачивать как чистую, так и грязную воду с диаметром частиц до 25 мм на глубине до 5 м. Он справляется с откачкой нечистот из выгребных ям, септиков и канализаций. Скорости до 22000 л/ч хватит для организации дренажной системы осушения затапливаемых помещений и установки принудительной канализационной системы. А напора до 16 м достаточно для установки систем полива на даче.