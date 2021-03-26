Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
Арт. mir-instrumenta_27693
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.7
- Газовый теплогенератор прямого нагрева СИБРТЕХ GH-10 - это эффективная и безопасная тепловая пушка. Она применяется для обогрева нежилых помещений различной площади (производственных цехов, теплиц, складов), а также при проведении строительных и ремонтных работ (для просушки стен, размораживания траншей, подогрева бетона). Практически полное отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания делает эту модель незаменимой для обогрева сельскохозяйственных объектов, в особенности теплиц.
Особенности:
- Экономичный расход топлива и электроэнергии.
- Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива.
- Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск.
- Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушек.
- Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева.
- Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов.
- Шланг с редуктором в комплекте.
- Удобная эргономичная ручка для перемещения.
Комплектация:
- Газовый теплогенератор.
- Ручка дял переноски.
- Шланг газовый.
- Регулятор давления.
- Винт М5х16 (2 шт).
- Паспорт.
- Упаковка.