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Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
    Арт. mir-instrumenta_27693
    5.0
    2
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
      Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
      Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450
      Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450

      Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_27693
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Газовый теплогенератор прямого нагрева СИБРТЕХ GH-10 -  это эффективная и безопасная тепловая пушка. Она применяется для обогрева нежилых помещений различной площади (производственных цехов, теплиц, складов), а также при проведении строительных и ремонтных работ (для просушки стен, размораживания траншей, подогрева бетона). Практически полное отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания делает эту модель незаменимой для обогрева сельскохозяйственных объектов, в особенности теплиц.

        Особенности:

        • Экономичный расход топлива и электроэнергии.
        • Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива.
        • Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск.
        • Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушек.
        • Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева.
        • Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов.
        • Шланг с редуктором в комплекте.
        • Удобная эргономичная ручка для перемещения.

        Комплектация:

        • Газовый теплогенератор.
        • Ручка дял переноски.
        • Шланг газовый.
        • Регулятор давления.
        • Винт М5х16 (2 шт).
        • Паспорт.
        • Упаковка.