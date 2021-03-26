Газовый теплогенератор Сибртех GH-10 96450

Особенности:

Экономичный расход топлива и электроэнергии.

Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива.

Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск.

Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушек.

Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева.

Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов.

Шланг с редуктором в комплекте.

Удобная эргономичная ручка для перемещения.

Комплектация:

Газовый теплогенератор.

Ручка дял переноски.

Шланг газовый.

Регулятор давления.

Винт М5х16 (2 шт).

Паспорт.

Упаковка.

Газовый теплогенератор прямого нагрева СИБРТЕХ GH-10 - это эффективная и безопасная тепловая пушка. Она применяется для обогрева нежилых помещений различной площади (производственных цехов, теплиц, складов), а также при проведении строительных и ремонтных работ (для просушки стен, размораживания траншей, подогрева бетона). Практически полное отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания делает эту модель незаменимой для обогрева сельскохозяйственных объектов, в особенности теплиц.