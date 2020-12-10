Газовый теплогенератор Сибртех GH-18
Арт. mir-instrumenta_27689
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.2
Газовый теплогенератор СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 рекомендуется для обогрева помещения объемом до 300 м³. Агрегат предназначен для установки на строительных площадках, в гаражах, других нежилых объектах. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного материала. Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую.
Преимущества
- Экономичный расход топлива и электроэнергии
- Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива
- Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск
- Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки
- Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева
- Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов
- СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 работает на пропане
- Шланг с редуктором в комплекте
- Удобная эргономичная ручка для перемещения