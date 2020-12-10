Газовый теплогенератор СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 рекомендуется для обогрева помещения объемом до 300 м³. Агрегат предназначен для установки на строительных площадках, в гаражах, других нежилых объектах. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного материала. Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую.

Преимущества