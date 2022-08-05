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Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Арт. О00000015728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Колеса на подшипниках
|Да
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Габариты, мм
|570x387x295
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- Электрическая газонокосилка Сибртех L1200 96607 отличается компактностью и небольшим весом. Идеально подходит для небольших участков. Высоту скашивания можно регулировать в трех положения. Ручка на корпусе позволяют без труда переносить газонокосилку. Предусмотрено приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения. Благодаря ручке на корпусе, Сибртех L1200 96607 очень легко и удобно переносить. Колеса с широкими шинами не только обеспечивают легкое передвижение, но и минимально повреждают газон. Модель имеет травосборник из пластика, который легко снимается и крепится.
Преимущества
- Высота подреза травы регулируется на трех уровнях 20/38/56 мм
- Высокую частоту вращения режущего инструмента обеспечивает электродвигатель мощностью 1200 Вт
- Складная рукоятка - для компактности
- Простота использования
- Отсутствие вредных выхлопов
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии