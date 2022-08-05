Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607

Преимущества

Высота подреза травы регулируется на трех уровнях 20/38/56 мм

Высокую частоту вращения режущего инструмента обеспечивает электродвигатель мощностью 1200 Вт

Складная рукоятка - для компактности

Простота использования

Отсутствие вредных выхлопов

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Электрическая газонокосилка Сибртех L1200 96607 отличается компактностью и небольшим весом. Идеально подходит для небольших участков. Высоту скашивания можно регулировать в трех положения. Ручка на корпусе позволяют без труда переносить газонокосилку. Предусмотрено приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения. Благодаря ручке на корпусе, Сибртех L1200 96607 очень легко и удобно переносить. Колеса с широкими шинами не только обеспечивают легкое передвижение, но и минимально повреждают газон. Модель имеет травосборник из пластика, который легко снимается и крепится.