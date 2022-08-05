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Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
5.0
1
6 990 ₽
9 900 ₽
Электрические газонокосилки
  • Новинка
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Арт. О00000015728
5.0
1
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
  • Новинка
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607
Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607

Газонокосилка электрическая Сибртех L1200 96607

  • -2 910 ₽
6 990 ₽
9 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000015728
5.0
1

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Колеса на подшипниках
Да
Габариты, мм
570x387x295
Все характеристики
  • -2 910 ₽
6 990 ₽
9 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая газонокосилка Сибртех L1200 96607 отличается компактностью и небольшим весом. Идеально подходит для небольших участков. Высоту скашивания можно регулировать в трех положения. Ручка на корпусе позволяют без труда переносить газонокосилку. Предусмотрено приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения. Благодаря ручке на корпусе, Сибртех L1200 96607 очень легко и удобно переносить. Колеса с широкими шинами не только обеспечивают легкое передвижение, но и минимально повреждают газон. Модель имеет травосборник из пластика, который легко снимается и крепится.

    Преимущества

    • Высота подреза травы регулируется на трех уровнях 20/38/56 мм
    • Высокую частоту вращения режущего инструмента обеспечивает электродвигатель мощностью 1200 Вт
    • Складная рукоятка - для компактности
    • Простота использования
    • Отсутствие вредных выхлопов
    • Пластиковый корпус не подвержен коррозии