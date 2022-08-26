Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
Арт. О00000033069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|330x660x560
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024 применяется при строительных и отделочных работах, при установке мебели и разметке помещений. Оснащен закладной гайкой 1/4 дюйма позволяющей использовать уровень со штативом. Модель проецирует вертикальный и горизонтальный лучи. Накладки на корпусе повышают устойчивость к механическим повреждениям
Преимущества
- Компактные размеры
- Автоматическое выравнивание
- Степень защиты от влаги и пыли IP54
- Возможность установки на штатив для работы на разной высоте
- Блокировка компенсатора для безопасности при транспортировке