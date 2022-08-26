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Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
    Арт. О00000033069
    5.0
    1
    Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
    Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
    Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
      Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
      Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024
      Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024

      Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033069
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		330x660x560
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024 применяется при строительных и отделочных работах, при установке мебели и разметке помещений. Оснащен закладной гайкой 1/4 дюйма позволяющей использовать уровень со штативом. Модель проецирует вертикальный и горизонтальный лучи. Накладки на корпусе повышают устойчивость к механическим повреждениям

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Автоматическое выравнивание
        • Степень защиты от влаги и пыли IP54
        • Возможность установки на штатив для работы на разной высоте
        • Блокировка компенсатора для безопасности при транспортировке