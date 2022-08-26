Преимущества

Компактные размеры

Автоматическое выравнивание

Степень защиты от влаги и пыли IP54

Возможность установки на штатив для работы на разной высоте

Блокировка компенсатора для безопасности при транспортировке

Лазерный уровень Сибртех ЛН 02 35024 применяется при строительных и отделочных работах, при установке мебели и разметке помещений. Оснащен закладной гайкой 1/4 дюйма позволяющей использовать уровень со штативом. Модель проецирует вертикальный и горизонтальный лучи. Накладки на корпусе повышают устойчивость к механическим повреждениям