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Лом-гвоздодер Сибртех 25245
1 280 ₽
Лом-гвоздодер
    Лом-гвоздодер Сибртех 25245
    Арт. О00000027988
    Лом-гвоздодер Сибртех 25245
    Лом-гвоздодер Сибртех 25245
    Лом-гвоздодер Сибртех 25245
    Лом-гвоздодер Сибртех 25245
    Лом-гвоздодер Сибртех 25245
    Лом-гвоздодер Сибртех 25245
      Лом-гвоздодер Сибртех 25245
      Лом-гвоздодер Сибртех 25245
      Лом-гвоздодер Сибртех 25245
      Лом-гвоздодер Сибртех 25245
      Лом-гвоздодер Сибртех 25245
      Лом-гвоздодер Сибртех 25245

      Лом-гвоздодер Сибртех 25245

      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027988

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		овальный
      Все характеристики
      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лом-гвоздодер Сибртех 25245 применяется в строительстве,при монтажных и демонтажных работах.

        Преимущества

        • Изготовлен из инструментальной среднеуглеродистой стали 45
        • Твердость рабочих поверхностей 42-44 HRc
        • Прямоугольно-овальный профиль инструмента усиливает его на момент излома
        • Защитное антикоррозийное покрытие по всему корпусу