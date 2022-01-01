Преимущества

Элементы набора устойчивы к износу и прослужат долго, поскольку изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы

Инструменты и насадки не подвержены коррозии, т.к. их защищает специальное матовое покрытие

Корпус каждого трещоточного ключа устойчив к повреждениям благодаря защитному покрытию

Трещотки имеют плавный ход, поскольку их храповики имеют 72 зуба

Ключи-трещотки адаптированы для комфортной работы одной рукой благодаря переключателям с насечкой

Набор удобен в хранении и транспортировке, т.к. упакован в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками

Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов - изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей исключительную прочность. Набор оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.