Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
Арт. О00000041357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.6
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Габариты, мм
|385х280х83
- Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов - изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей исключительную прочность. Набор оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.
Преимущества
- Элементы набора устойчивы к износу и прослужат долго, поскольку изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы
- Инструменты и насадки не подвержены коррозии, т.к. их защищает специальное матовое покрытие
- Корпус каждого трещоточного ключа устойчив к повреждениям благодаря защитному покрытию
- Трещотки имеют плавный ход, поскольку их храповики имеют 72 зуба
- Ключи-трещотки адаптированы для комфортной работы одной рукой благодаря переключателям с насечкой
- Набор удобен в хранении и транспортировке, т.к. упакован в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками