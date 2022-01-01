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Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
6 640 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Арт. О00000041357
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов

      Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов

      6 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041357

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.6
      Габариты, мм
      		385х280х83
      Все характеристики
      6 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов Сибртех 13511, 1/2", 1/4", CrV, 108 предметов - изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей исключительную прочность. Набор оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.

        Преимущества

        • Элементы набора устойчивы к износу и прослужат долго, поскольку изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы
        • Инструменты и насадки не подвержены коррозии, т.к. их защищает специальное матовое покрытие
        • Корпус каждого трещоточного ключа устойчив к повреждениям благодаря защитному покрытию
        • Трещотки имеют плавный ход, поскольку их храповики имеют 72 зуба
        • Ключи-трещотки адаптированы для комфортной работы одной рукой благодаря переключателям с насечкой
        • Набор удобен в хранении и транспортировке, т.к. упакован в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками