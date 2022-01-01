Набор инструментов Сибртех 13509, 1/2", 1/4", CrV, 94 предмета
Арт. О00000041356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.9
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Габариты, мм
|385×280×83
- Набор инструментов Сибртех 13509, 1/2", 1/4", CrV, 94 предмета - предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых крепежей с разными типами шлицев. В комплект входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.
Преимущества
- Элементы набора устойчивы к износу и прослужат долго, поскольку изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы
- Инструменты и насадки не подвержены коррозии, т.к. их защищает специальное матовое покрытие
- Корпус каждого трещоточного ключа устойчив к повреждениям благодаря защитному покрытию
- Трещотки имеют плавный ход, поскольку их храповики имеют 72 зуба
- Ключи-трещотки адаптированы для комфортной работы одной рукой благодаря переключателям с насечкой
- Набор удобен в хранении и транспортировке, т.к. упакован в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками