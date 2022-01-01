Преимущества

Износостойкость - элементы набора изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы

Устойчивость к коррозии - на инструменты нанесено защитное матовое покрытие

Возможность работать в стесненных условиях - шаг трещотки составляет всего 5 градусов

Комфортная работа одной рукой - трещоточный ключ снабжен флажковым переключателем направления движения

Защита от повреждений и химических воздействий - ключ-трещотка имеет полипропиленовое покрытие по всей длине корпуса

Удобное хранение и транспортировка - инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками

Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов - предназначены для закручивания и откручивания резьбовых крепежей. Имеющиеся в комплекте 2 удлинителя и кардан облегчают работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.