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Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
2 480 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Арт. О00000041359
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
    Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов

      Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов

      2 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041359

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.3
      Габариты, мм
      		245×155×60
      Все характеристики
      2 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов - предназначены для закручивания и откручивания резьбовых крепежей. Имеющиеся в комплекте 2 удлинителя и кардан облегчают работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.

        Преимущества

        • Износостойкость - элементы набора изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы
        • Устойчивость к коррозии - на инструменты нанесено защитное матовое покрытие
        • Возможность работать в стесненных условиях - шаг трещотки составляет всего 5 градусов
        • Комфортная работа одной рукой - трещоточный ключ снабжен флажковым переключателем направления движения
        • Защита от повреждений и химических воздействий - ключ-трещотка имеет полипропиленовое покрытие по всей длине корпуса
        • Удобное хранение и транспортировка - инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками