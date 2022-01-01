Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов
Арт. О00000041359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.3
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Габариты, мм
|245×155×60
- Набор инструментов Сибртех 13525, 1/4", CrV, 56 предметов - предназначены для закручивания и откручивания резьбовых крепежей. Имеющиеся в комплекте 2 удлинителя и кардан облегчают работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Износостойкость - элементы набора изготовлены из высокопрочной стали хромованадиевой группы
- Устойчивость к коррозии - на инструменты нанесено защитное матовое покрытие
- Возможность работать в стесненных условиях - шаг трещотки составляет всего 5 градусов
- Комфортная работа одной рукой - трещоточный ключ снабжен флажковым переключателем направления движения
- Защита от повреждений и химических воздействий - ключ-трещотка имеет полипропиленовое покрытие по всей длине корпуса
- Удобное хранение и транспортировка - инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками