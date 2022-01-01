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Насосная станция Сибртех НС650-П
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Арт. О00000033037
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Насосная станция Сибртех НС650-П
    Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П
      Насосная станция Сибртех НС650-П

      Насосная станция Сибртех НС650-П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033037

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насосная станция Сибртех НС650-П применяется для организации водоснабжения в частных домах и дачных коттеджах, а также для стабилизации напора воды в квартирах. Надежный электродвигатель на 650 Вт обеспечивает скорость перекачивания до 53 л/мин под давлением до 2.8 бар. Насосная станция оснащена ресивером, поэтому двигатель включается только после израсходования накопленного запаса воды. Автоматизация рабочего процесса позволяет разумно расходовать как воду, так и электроэнергию.

        Преимущества

        • Двигатель оснащен системой вентиляции, препятствующей его перегреванию
        • В случае превышения допустимой температуры сохранность электродвигателя обеспечивает термодатчик
        • Таким образом продлевается срок службы станции и исключаются ее поломки
        • Степень защиты IPX4 - насос не подвержен поломкам из-за попадания водных брызг
        • Тумблерный выключатель гидроизолирован с помощью прозрачного кожуха, поэтому во внутренний узел не попадает влага и пыль
        • Реле давления отвечает за остановку двигателя при достижении максимального показателя в 2.8 бар и автоматический запуск при падении ниже 1.4 бар
        • Так продлевается ресурс электрокомпонентов и предотвращается превышение давления в системе
        • Манометр облегчает контроль рабочего процесса, т.к. непрерывно показывает давление воды в системе
        • Объемный ресивер позволяет накапливать до 19 л воды и всегда иметь запас на случай отключения электричества
        • Насосная станция сделана в виде компактного блока, это позволяет устанавливать ее даже в ограниченном пространстве
        • Две опоры придают насосной станции устойчивость и позволяют зафиксировать ее болтами для устранения вибраций