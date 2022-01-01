Преимущества

Двигатель оснащен системой вентиляции, препятствующей его перегреванию

В случае превышения допустимой температуры сохранность электродвигателя обеспечивает термодатчик

Таким образом продлевается срок службы станции и исключаются ее поломки

Степень защиты IPX4 - насос не подвержен поломкам из-за попадания водных брызг

Тумблерный выключатель гидроизолирован с помощью прозрачного кожуха, поэтому во внутренний узел не попадает влага и пыль

Реле давления отвечает за остановку двигателя при достижении максимального показателя в 2.8 бар и автоматический запуск при падении ниже 1.4 бар

Так продлевается ресурс электрокомпонентов и предотвращается превышение давления в системе

Манометр облегчает контроль рабочего процесса, т.к. непрерывно показывает давление воды в системе

Объемный ресивер позволяет накапливать до 19 л воды и всегда иметь запас на случай отключения электричества

Насосная станция сделана в виде компактного блока, это позволяет устанавливать ее даже в ограниченном пространстве

Две опоры придают насосной станции устойчивость и позволяют зафиксировать ее болтами для устранения вибраций

Насосная станция Сибртех НС650-П применяется для организации водоснабжения в частных домах и дачных коттеджах, а также для стабилизации напора воды в квартирах. Надежный электродвигатель на 650 Вт обеспечивает скорость перекачивания до 53 л/мин под давлением до 2.8 бар. Насосная станция оснащена ресивером, поэтому двигатель включается только после израсходования накопленного запаса воды. Автоматизация рабочего процесса позволяет разумно расходовать как воду, так и электроэнергию.