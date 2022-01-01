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Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
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Электрические цепные пилы
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Арт. О00000033019
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П

      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033019

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		53
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая цепная пила СИБРТЕХ ПЦЭ-1800П 95612 используется для распила деревянных заготовок. Работает от розетки, благодаря чему инструмент можно использовать внутри помещения. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться. Тормоз цепи защищает оператора при работе

        Преимущества 

        • Поперечное расположение двигателя
        • Отсутствие вредных выбросов
        • Надежный механизм сцепления
        • Антивибрационная система
        • Тормоз цепи
        • Возможность работы в закрытых помещениях
        • Низкий уровень шума
        • Блокировка от случайного запуска
        • Регулируемая система смазки цепи
        • Зубчатый упор
        • Система легкого натяжения цепи