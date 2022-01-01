Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-1800П
Арт. О00000033019
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|53
- Электрическая цепная пила СИБРТЕХ ПЦЭ-1800П 95612 используется для распила деревянных заготовок. Работает от розетки, благодаря чему инструмент можно использовать внутри помещения. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться. Тормоз цепи защищает оператора при работе
Преимущества
- Поперечное расположение двигателя
- Отсутствие вредных выбросов
- Надежный механизм сцепления
- Антивибрационная система
- Тормоз цепи
- Возможность работы в закрытых помещениях
- Низкий уровень шума
- Блокировка от случайного запуска
- Регулируемая система смазки цепи
- Зубчатый упор
- Система легкого натяжения цепи