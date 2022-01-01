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Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Арт. О00000033036
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П

      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033036

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН850-П 97245 применяется для водоснабжения жилых помещений и полива различных территорий. Забор воды возможен из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из пластика. Малый вес конструкции - повышенная мобильность. Двигатель мощностью 850 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров.

        Преимущества

        • Высокий ресурс гарантирует алюминиевый сплав с ярко выраженными ребрами охлаждения, из которого изготовлен корпус
        • Устойчивость насоса обеспечивают металлические опоры с мягкими накладками
        • Справится даже неопытный пользователь - управление осуществляется посредством специального тумблера
        • Избежать случайного запуска позволяет крышка на кнопке включения
        • Пробка сливной горловины легко откручивается, что упрощает слив воды для подготовки насоса к хранению
        • Небольшой вес 6,45 кг и габариты позволяют легко транспортировать насос