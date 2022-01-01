Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П
Арт. О00000033036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН850-П 97245 применяется для водоснабжения жилых помещений и полива различных территорий. Забор воды возможен из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из пластика. Малый вес конструкции - повышенная мобильность. Двигатель мощностью 850 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров.
Преимущества
- Высокий ресурс гарантирует алюминиевый сплав с ярко выраженными ребрами охлаждения, из которого изготовлен корпус
- Устойчивость насоса обеспечивают металлические опоры с мягкими накладками
- Справится даже неопытный пользователь - управление осуществляется посредством специального тумблера
- Избежать случайного запуска позволяет крышка на кнопке включения
- Пробка сливной горловины легко откручивается, что упрощает слив воды для подготовки насоса к хранению
- Небольшой вес 6,45 кг и габариты позволяют легко транспортировать насос