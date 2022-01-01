Преимущества

Высокий ресурс гарантирует алюминиевый сплав с ярко выраженными ребрами охлаждения, из которого изготовлен корпус

Устойчивость насоса обеспечивают металлические опоры с мягкими накладками

Справится даже неопытный пользователь - управление осуществляется посредством специального тумблера

Избежать случайного запуска позволяет крышка на кнопке включения

Пробка сливной горловины легко откручивается, что упрощает слив воды для подготовки насоса к хранению

Небольшой вес 6,45 кг и габариты позволяют легко транспортировать насос

Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН850-П 97245 применяется для водоснабжения жилых помещений и полива различных территорий. Забор воды возможен из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из пластика. Малый вес конструкции - повышенная мобильность. Двигатель мощностью 850 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров.