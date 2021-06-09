Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402

Преимущества

Имеет перфорированный венец

СИБРТЕХ СТ-65, 63 л, 300 Вт 95402 оснащен электрическим приводом

В модели отсутствует редуктор

Объем готового замеса бетонной смеси 40 л

Обладает высокой скоростью перемешивания

Бетономешалка СИБРТЕХ СТ-65, 63 л, 300 Вт 95402 применяется для приготовления однородного цемента путем механического перемешивания воды, щебня и песка. Благодаря наличию защитного кожуха предотвращается попадание инертных материалов на двигатель. За счет колес агрегат без лишних усилий можно перемещать по всей стройплощадке. Модель позволяет получать до 40 литров строительной бетонной смеси за один раз