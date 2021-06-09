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Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402
5.0
1
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402
    Арт. Ю00000029702
    5.0
    1
    Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402
    Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402
    Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402
      Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402
      Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402
      Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402

      Бетономешалка Сибртех СТ-65 95402

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000029702
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1090x550x910
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка СИБРТЕХ СТ-65, 63 л, 300 Вт 95402 применяется для приготовления однородного цемента путем механического перемешивания воды, щебня и песка. Благодаря наличию защитного кожуха предотвращается попадание инертных материалов на двигатель. За счет колес агрегат без лишних усилий можно перемещать по всей стройплощадке. Модель позволяет получать до 40 литров строительной бетонной смеси за один раз

        Преимущества

        • Имеет перфорированный венец
        • СИБРТЕХ СТ-65, 63 л, 300 Вт 95402 оснащен электрическим приводом
        • В модели отсутствует редуктор
        • Объем готового замеса бетонной смеси 40 л
        • Обладает высокой скоростью перемешивания