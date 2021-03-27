Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)

Стусло СИБРТЕХ – удобное приспособление, которое позволяет фиксировать пилу во время работы. Стусло представляет собой небольшую платформу с пазами для пилы. У данной модели имеется 6 пазов с разными углами распила: 22,5°, 45° и 90°. Корпус стусла изготовлен из пластика, поэтому изделие имеет небольшой вес. Купить стусло СИБРТЕХ 22576 стоит любому владельцу ручной пилы для повышения точности пиления и оттачивания навыка работы с инструментом.

Преимущества стусла СИБРТЕХ 22576