Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)
Арт. Ю00000019667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стусло
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Ширина распила, мм
|90
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- Стусло СИБРТЕХ – удобное приспособление, которое позволяет фиксировать пилу во время работы. Стусло представляет собой небольшую платформу с пазами для пилы. У данной модели имеется 6 пазов с разными углами распила: 22,5°, 45° и 90°. Корпус стусла изготовлен из пластика, поэтому изделие имеет небольшой вес. Купить стусло СИБРТЕХ 22576 стоит любому владельцу ручной пилы для повышения точности пиления и оттачивания навыка работы с инструментом.
Преимущества стусла СИБРТЕХ 22576
- Максимальная высота распила 55 мм
- Ударопрочный пластик
- 6 углов для запила
- Простота использования
- Легкость в транспортировке и хранении