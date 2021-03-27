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Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)
5.0
1
450 ₽
Стусла
    Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)
    Арт. Ю00000019667
    5.0
    1
    Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)
    Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)
      Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)
      Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)

      Стусло Сибртех 22576 (6 углов для запила, 300x90 мм)

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019667
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стусло
      Ширина распила, мм
      		90
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стусло СИБРТЕХ – удобное приспособление, которое позволяет фиксировать пилу во время работы. Стусло представляет собой небольшую платформу с пазами для пилы. У данной модели имеется 6 пазов с разными углами распила: 22,5°, 45° и 90°. Корпус стусла изготовлен из пластика, поэтому изделие имеет небольшой вес. Купить стусло СИБРТЕХ 22576 стоит любому владельцу ручной пилы для повышения точности пиления и оттачивания навыка работы с инструментом.

        Преимущества стусла СИБРТЕХ 22576

        • Максимальная высота распила 55 мм
        • Ударопрочный пластик
        • 6 углов для запила
        • Простота использования
        • Легкость в транспортировке и хранении