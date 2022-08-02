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Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
5.0
1
7 830 ₽
8 080 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Арт. О00000040579
5.0
1
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500

Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500

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  • -250 ₽
7 830 ₽
8 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 829 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040579
5.0
1

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7.2
Мощность, л.с.
2.5
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -250 ₽
7 830 ₽
8 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 829 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Универсальный бензиновый триммер Сибртех БКС-2500 используется на дачных и садовых участках для: скашивания травы, сорняков и выравнивания газона. С его помощью Вы легко и быстро приведете территорию в порядок. В комплекте идет 2 насадки: усиленная полуавтоматическая катушка из полипропилена и трехлопастной нож. Катушка с леской используется для газона, сорняков и мягкой травы (осока, клевер). Ширина участка скашивания за один проход составляет 42 см, а значит за 1 час можно обработать участок площадью до 1500 м². А нож диаметром 25,5 см легко справится с удалением жесткой травы, бурьяна и мелкого кустарника. Мощный 2.5 л.с. бензиновый двигатель объемом 43 см³ обеспечивает высокую скорость вращения шпинделя 9500 об/мин для эффективной и быстрой работы даже на больших участках. А экономичный расход топлива 1,2 л/ч и бак 0,85 л обеспечивают бесперебойную работу в течение 40 минут без необходимости дозаправки.

    Преимущества

    • Высокий ресурс поршневой группы благодаря хонингованному цилиндру с хромовым покрытием
    • Стабильная работа карбюратора достигается за счет полного совпадения отверстий прокладки и патрубка, что обеспечивает беспрепятственную подачу топлива
    • Надежность сцепления обеспечивают высокопрочные чугунные колодки, длинная пружина сцепления и фрикционные накладки толщиной 3,5 мм
    • Асимметричная ручка велосипедного типа с прорезиненными рукоятками обеспечивает надежный захват и удобство - можно регулировать ее положение для работы под разным углом
    • Усиленный стартер и праймер (ручная подкачка топлива) облегчают запуск даже после долгого простоя
    • Для работы с полуавтоматической катушкой не требуется сноровки и навыков - замена лески происходит без отрыва от работы
    • Система гашения вибраций обеспечивает комфортную работу, снижая нагрузку на руки пользователя
    • Защитный кожух выдерживает значительные нагрузки благодаря надежному креплению его частей - пластиковый кронштейн и металлическая пластина зафиксированы к штанге на 4 винта
    • Кнопку газа не нужно постоянно держать во время работы - предусмотрена возможность ее фиксации
    • Крышка воздушного фильтра крепится с помощью винта, что обеспечивает надежность фиксации и удобство откручивания (не требуется специальный инструмент)
    • Для удобства работы предусмотрен наплечный ремень
    • Штанга толщиной 1,5 мм отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям
    • Легко отслеживать уровень топлива благодаря прозрачному баку
    • Все элементы управления собраны на рукоятке для удобства работы