Преимущества

Высокий ресурс поршневой группы благодаря хонингованному цилиндру с хромовым покрытием

Стабильная работа карбюратора достигается за счет полного совпадения отверстий прокладки и патрубка, что обеспечивает беспрепятственную подачу топлива

Надежность сцепления обеспечивают высокопрочные чугунные колодки, длинная пружина сцепления и фрикционные накладки толщиной 3,5 мм

Асимметричная ручка велосипедного типа с прорезиненными рукоятками обеспечивает надежный захват и удобство - можно регулировать ее положение для работы под разным углом

Усиленный стартер и праймер (ручная подкачка топлива) облегчают запуск даже после долгого простоя

Для работы с полуавтоматической катушкой не требуется сноровки и навыков - замена лески происходит без отрыва от работы

Система гашения вибраций обеспечивает комфортную работу, снижая нагрузку на руки пользователя

Защитный кожух выдерживает значительные нагрузки благодаря надежному креплению его частей - пластиковый кронштейн и металлическая пластина зафиксированы к штанге на 4 винта

Кнопку газа не нужно постоянно держать во время работы - предусмотрена возможность ее фиксации

Крышка воздушного фильтра крепится с помощью винта, что обеспечивает надежность фиксации и удобство откручивания (не требуется специальный инструмент)

Для удобства работы предусмотрен наплечный ремень

Штанга толщиной 1,5 мм отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям

Легко отслеживать уровень топлива благодаря прозрачному баку

Все элементы управления собраны на рукоятке для удобства работы

Универсальный бензиновый триммер Сибртех БКС-2500 используется на дачных и садовых участках для: скашивания травы, сорняков и выравнивания газона. С его помощью Вы легко и быстро приведете территорию в порядок. В комплекте идет 2 насадки: усиленная полуавтоматическая катушка из полипропилена и трехлопастной нож. Катушка с леской используется для газона, сорняков и мягкой травы (осока, клевер). Ширина участка скашивания за один проход составляет 42 см, а значит за 1 час можно обработать участок площадью до 1500 м². А нож диаметром 25,5 см легко справится с удалением жесткой травы, бурьяна и мелкого кустарника. Мощный 2.5 л.с. бензиновый двигатель объемом 43 см³ обеспечивает высокую скорость вращения шпинделя 9500 об/мин для эффективной и быстрой работы даже на больших участках. А экономичный расход топлива 1,2 л/ч и бак 0,85 л обеспечивают бесперебойную работу в течение 40 минут без необходимости дозаправки.