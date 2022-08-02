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Бензиновый триммер Сибртех БКС-2500
Арт. О00000040579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.2
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Универсальный бензиновый триммер Сибртех БКС-2500 используется на дачных и садовых участках для: скашивания травы, сорняков и выравнивания газона. С его помощью Вы легко и быстро приведете территорию в порядок. В комплекте идет 2 насадки: усиленная полуавтоматическая катушка из полипропилена и трехлопастной нож. Катушка с леской используется для газона, сорняков и мягкой травы (осока, клевер). Ширина участка скашивания за один проход составляет 42 см, а значит за 1 час можно обработать участок площадью до 1500 м². А нож диаметром 25,5 см легко справится с удалением жесткой травы, бурьяна и мелкого кустарника. Мощный 2.5 л.с. бензиновый двигатель объемом 43 см³ обеспечивает высокую скорость вращения шпинделя 9500 об/мин для эффективной и быстрой работы даже на больших участках. А экономичный расход топлива 1,2 л/ч и бак 0,85 л обеспечивают бесперебойную работу в течение 40 минут без необходимости дозаправки.
Преимущества
- Высокий ресурс поршневой группы благодаря хонингованному цилиндру с хромовым покрытием
- Стабильная работа карбюратора достигается за счет полного совпадения отверстий прокладки и патрубка, что обеспечивает беспрепятственную подачу топлива
- Надежность сцепления обеспечивают высокопрочные чугунные колодки, длинная пружина сцепления и фрикционные накладки толщиной 3,5 мм
- Асимметричная ручка велосипедного типа с прорезиненными рукоятками обеспечивает надежный захват и удобство - можно регулировать ее положение для работы под разным углом
- Усиленный стартер и праймер (ручная подкачка топлива) облегчают запуск даже после долгого простоя
- Для работы с полуавтоматической катушкой не требуется сноровки и навыков - замена лески происходит без отрыва от работы
- Система гашения вибраций обеспечивает комфортную работу, снижая нагрузку на руки пользователя
- Защитный кожух выдерживает значительные нагрузки благодаря надежному креплению его частей - пластиковый кронштейн и металлическая пластина зафиксированы к штанге на 4 винта
- Кнопку газа не нужно постоянно держать во время работы - предусмотрена возможность ее фиксации
- Крышка воздушного фильтра крепится с помощью винта, что обеспечивает надежность фиксации и удобство откручивания (не требуется специальный инструмент)
- Для удобства работы предусмотрен наплечный ремень
- Штанга толщиной 1,5 мм отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям
- Легко отслеживать уровень топлива благодаря прозрачному баку
- Все элементы управления собраны на рукоятке для удобства работы