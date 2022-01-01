Преимущества

2 мощностных режима - 1.5 и 3 кВт - обеспечивают частичный и полный прогрев в зоне установки и позволяют использовать тепловентилятор для разных целей, разумно потребляя электроэнергию

Тепловая завеса не только поддерживает комфортную температуру в помещении, но и предотвращает проникновение дыма, пыли и мелких насекомых

Встроенная термозащита предохраняет тепловую завесу от поломок по причине перегрева

Корпус изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, поэтому устойчив к коррозии и защищает элементы конструкции от повреждений

Игольчатый нагревательный элемент обеспечивает быстрый разогрев до заданной температуры

Для удобства пользования завесой предусмотрена подсветка клавиш управления. По ней пользователь может визуально определить, на каком режиме работает устройство

Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3 создает узконаправленный воздушный поток, это позволяет разделить различные климатические зоны, например, отделить воздух в помещении от наружного. Она отлично справляется со сквозняками и холодным воздухом в зимнее время, а летом исключает увеличение температуры в кондиционируемом помещении. Воздушно-тепловая завеса устанавливается над оконными или дверными проемами и обеспечивает скорость воздушного потока 7.9 м/с. Питается от сети 220 В, поэтому подходит для домашнего применения. Выдержанная в нейтральном стиле, она отлично смотрится в любом интерьере.