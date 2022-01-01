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Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Арт. mir-instrumenta_38542
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
    Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3

      Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_38542

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		597x120x183
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3 создает узконаправленный воздушный поток, это позволяет разделить различные климатические зоны, например, отделить воздух в помещении от наружного. Она отлично справляется со сквозняками и холодным воздухом в зимнее время, а летом исключает увеличение температуры в кондиционируемом помещении. Воздушно-тепловая завеса устанавливается над оконными или дверными проемами и обеспечивает скорость воздушного потока 7.9 м/с. Питается от сети 220 В, поэтому подходит для домашнего применения. Выдержанная в нейтральном стиле, она отлично смотрится в любом интерьере.

        Преимущества

        • 2 мощностных режима - 1.5 и 3 кВт - обеспечивают частичный и полный прогрев в зоне установки и позволяют использовать тепловентилятор для разных целей, разумно потребляя электроэнергию
        • Тепловая завеса не только поддерживает комфортную температуру в помещении, но и предотвращает проникновение дыма, пыли и мелких насекомых
        • Встроенная термозащита предохраняет тепловую завесу от поломок по причине перегрева
        • Корпус изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, поэтому устойчив к коррозии и защищает элементы конструкции от повреждений
        • Игольчатый нагревательный элемент обеспечивает быстрый разогрев до заданной температуры
        • Для удобства пользования завесой предусмотрена подсветка клавиш управления. По ней пользователь может визуально определить, на каком режиме работает устройство