Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3
Арт. mir-instrumenta_38542
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|597x120x183
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая завеса Сибртех ТС-3 создает узконаправленный воздушный поток, это позволяет разделить различные климатические зоны, например, отделить воздух в помещении от наружного. Она отлично справляется со сквозняками и холодным воздухом в зимнее время, а летом исключает увеличение температуры в кондиционируемом помещении. Воздушно-тепловая завеса устанавливается над оконными или дверными проемами и обеспечивает скорость воздушного потока 7.9 м/с. Питается от сети 220 В, поэтому подходит для домашнего применения. Выдержанная в нейтральном стиле, она отлично смотрится в любом интерьере.
Преимущества
- 2 мощностных режима - 1.5 и 3 кВт - обеспечивают частичный и полный прогрев в зоне установки и позволяют использовать тепловентилятор для разных целей, разумно потребляя электроэнергию
- Тепловая завеса не только поддерживает комфортную температуру в помещении, но и предотвращает проникновение дыма, пыли и мелких насекомых
- Встроенная термозащита предохраняет тепловую завесу от поломок по причине перегрева
- Корпус изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, поэтому устойчив к коррозии и защищает элементы конструкции от повреждений
- Игольчатый нагревательный элемент обеспечивает быстрый разогрев до заданной температуры
- Для удобства пользования завесой предусмотрена подсветка клавиш управления. По ней пользователь может визуально определить, на каком режиме работает устройство