Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий
Арт. Ю00000008396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|пластик
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Тип
|звонок
- Электрический звонок с кнопкой 16 мелодий, 2м, 3АА СВЕТОЗАР АККОРД 58036 используется для подачи звукового сигнала вызова в жилых и нежилых помещениях. Корпус изготовлен из прочных материалов. Изделие обладает проводом длиной 2 метра. На кнопке расположен индикатор. Обладает как звуковой индикацией вызова, так и световой. Для звукового сигнала можно выбрать любую из 16 встроенных мелодий. Работает от 3 батареек типа АА.
Преимущества
- 16 мелодий
- Работает от трех батареек типа АА
- Корпус электрического звонка выполнен из прочного материала
- Звуковая и световая индикации
- Длина провода - 2 метра