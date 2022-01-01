Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий

Преимущества

16 мелодий

Работает от трех батареек типа АА

Корпус электрического звонка выполнен из прочного материала

Звуковая и световая индикации

Длина провода - 2 метра

Электрический звонок с кнопкой 16 мелодий, 2м, 3АА СВЕТОЗАР АККОРД 58036 используется для подачи звукового сигнала вызова в жилых и нежилых помещениях. Корпус изготовлен из прочных материалов. Изделие обладает проводом длиной 2 метра. На кнопке расположен индикатор. Обладает как звуковой индикацией вызова, так и световой. Для звукового сигнала можно выбрать любую из 16 встроенных мелодий. Работает от 3 батареек типа АА.