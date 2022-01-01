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Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий
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Комплектующие для электрики
    Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий
    Арт. Ю00000008396
    Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий
    Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий
      Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий
      Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий

      Звонок электрический Сибртех Светозар "Аккорд" 58036 с кнопкой, 16 мелодий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000008396

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		пластик
      Тип
      		звонок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический звонок с кнопкой 16 мелодий, 2м, 3АА СВЕТОЗАР АККОРД 58036 используется для подачи звукового сигнала вызова в жилых и нежилых помещениях. Корпус изготовлен из прочных материалов. Изделие обладает проводом длиной 2 метра. На кнопке расположен индикатор. Обладает как звуковой индикацией вызова, так и световой. Для звукового сигнала можно выбрать любую из 16 встроенных мелодий. Работает от 3 батареек типа АА.

        Преимущества

        • 16 мелодий
        • Работает от трех батареек типа АА
        • Корпус электрического звонка выполнен из прочного материала
        • Звуковая и световая индикации
        • Длина провода - 2 метра