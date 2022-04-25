Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (розовое) Турция
Арт. X1691090101237
Характеристики
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Производитель
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Тип
|крышка-сиденье для унитаза
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Цвет
|розовый
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Детское
|Нет
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Мягкое
|Да
- Мягкое сиденье для унитаза служит для создания большего комфорта при посещении туалета. Стандартная овальная форма и размеры позволяют устанавливать стульчак на большинство классических унитазных чаш. Мягкое сидение имеет более теплую температуру и не издает резкого звука при быстром опускании крышки. Также стульчак прост в уходе и легко моется.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлен из высокотехнологичного материала