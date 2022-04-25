Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (розовое) Турция

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Мягкое сиденье для унитаза служит для создания большего комфорта при посещении туалета. Стандартная овальная форма и размеры позволяют устанавливать стульчак на большинство классических унитазных чаш. Мягкое сидение имеет более теплую температуру и не издает резкого звука при быстром опускании крышки. Также стульчак прост в уходе и легко моется.