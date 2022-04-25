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Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (розовое) Турция
5.0
2
Найти аналог
Сиденья для унитазов
    Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (розовое) Турция
    Арт. X1691090101237
    5.0
    2
    Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (розовое) Турция

      Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (розовое) Турция

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691090101237
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сантрек
      Тип
      		крышка-сиденье для унитаза
      Цвет
      		розовый
      Детское
      		Нет
      Мягкое
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мягкое сиденье для унитаза служит для создания большего комфорта при посещении туалета. Стандартная овальная форма и размеры позволяют устанавливать стульчак на большинство классических унитазных чаш. Мягкое сидение имеет более теплую температуру и не издает резкого звука при быстром опускании крышки. Также стульчак прост в уходе и легко моется.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала