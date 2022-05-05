Сифон для душевого поддона Ани Пласт 1.1/2"*40 E210

Преимущества

Решетка из нержавеющей стали

Универсальный (для керамических/акриловых/стальных поддонов)

Сифон для душевого поддона АНИ пласт E210 предназначен для использования с душевыми поддонами с диаметром слива 50 мм. Сифон плоский выполнен из пластика, присоединительный размер 1.1/2" (40 мм), выход для подключения к канализации 40 мм, декоративная решетка водослива выполнена из нержавеющей стали с диаметром 70 мм.