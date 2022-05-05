Сифон для душевого поддона Ани Пласт 1.1/2"*40 E210
Арт. X169252070405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон для душевого поддона АНИ пласт E210 предназначен для использования с душевыми поддонами с диаметром слива 50 мм. Сифон плоский выполнен из пластика, присоединительный размер 1.1/2" (40 мм), выход для подключения к канализации 40 мм, декоративная решетка водослива выполнена из нержавеющей стали с диаметром 70 мм.
Преимущества
- Решетка из нержавеющей стали
- Универсальный (для керамических/акриловых/стальных поддонов)