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Сифон для душевого поддона Ани Пласт 1.1/2"*40 E210
5.0
2
240 ₽
Сифоны для душевого поддона
    Сифон для душевого поддона Ани Пласт 1.1/2"*40 E210
    Арт. X169252070405
    5.0
    2
    Сифон для душевого поддона Ани Пласт 1.1/2"*40 E210

      Сифон для душевого поддона Ани Пласт 1.1/2"*40 E210

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070405
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон для душевого поддона АНИ пласт E210 предназначен для использования с душевыми поддонами с диаметром слива 50 мм. Сифон плоский выполнен из пластика, присоединительный размер 1.1/2" (40 мм), выход для подключения к канализации 40 мм, декоративная решетка водослива выполнена из нержавеющей стали с диаметром 70 мм.

        Преимущества

        • Решетка из нержавеющей стали
        • Универсальный (для керамических/акриловых/стальных поддонов)