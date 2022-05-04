Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106

Преимущества

Величина гидрозатвора min 60 мм

Материал горловины - сталь

Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями. Сифон гофрированный для мойки длина 800 мм.