Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
Арт. X169252070501
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями. Сифон гофрированный для мойки длина 800 мм.
Преимущества
- Величина гидрозатвора min 60 мм
- Материал горловины - сталь