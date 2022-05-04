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Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
5.0
2
275 ₽
Гофрированные сифоны
    Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
    Арт. X169252070501
    5.0
    2
    Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
    Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
    Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
      Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
      Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106
      Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106

      Сифон Ани Пласт 1.1/2"*40х50 L=80см G106

      275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070501
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      •   Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями. Сифон гофрированный для мойки длина 800 мм.

        Преимущества

        •  Величина гидрозатвора  min 60 мм
        •  Материал горловины - сталь