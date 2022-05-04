Сифон Ани Пласт 1.1/2" д/ванны с выпуск. и перел. E250
Арт. X169252070403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сантехнический сифон Ани Пласт 1 1/2 – важный элемент санузла, который будет полезен при установке сантехники в жилых, административных и производственных зданиях. Он подходит для ванных комнат с централизованной или обособленной канализацией. Сифон выполняет роль заслонки, не позволяющей неприятным запахам от сточных вод проникать в помещение ванной комнаты. Сифон для ванны Ани Пласт E250 выполнен из прочного пластика. Отличается простотой установки, эффективностью в работе. Купить сифон Ани Пласт 1 1/2 для ванны можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества
- Компактный
- Простой в монтаже
- Долговечный