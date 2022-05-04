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Сифон Ани Пласт 1.1/2" д/ванны с выпуск. и перел. E250
5.0
2
580 ₽
Сифоны для ванны
    Сифон Ани Пласт 1.1/2" д/ванны с выпуск. и перел. E250
    Арт. X169252070403
    5.0
    2
    Сифон Ани Пласт 1.1/2" д/ванны с выпуск. и перел. E250

      Сифон Ани Пласт 1.1/2" д/ванны с выпуск. и перел. E250

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070403
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сантехнический сифон Ани Пласт 1 1/2 – важный элемент санузла, который будет полезен при установке сантехники в жилых, административных и производственных зданиях. Он подходит для ванных комнат с централизованной или обособленной канализацией. Сифон выполняет роль заслонки, не позволяющей неприятным запахам от сточных вод проникать в помещение ванной комнаты. Сифон для ванны Ани Пласт E250 выполнен из прочного пластика. Отличается простотой установки, эффективностью в работе. Купить сифон Ани Пласт 1 1/2 для ванны можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

        Преимущества

        • Компактный
        • Простой в монтаже
        • Долговечный