Сифон Ани Пласт 3.1/2"*40 с перел. A0145

Преимущества

Решетка из нержавеющей стали

Разборный выпуск

Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой, с жестким прямоугольным переливом для моек из нержавеющей стали. Выпуск перелива оборудован универсальной прокладкой для круглых и прямоугольных моек, нужная сторона прокладки достигается путем переворота. Выход для подключения к канализации 40мм.