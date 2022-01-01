Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сифон Ани Пласт 3.1/2"*40 с перел. A0145
Найти аналог
Бутылочные сифоны
    Сифон Ани Пласт 3.1/2"*40 с перел. A0145
    Арт. X169252070206
    Сифон Ани Пласт 3.1/2"*40 с перел. A0145

      Сифон Ани Пласт 3.1/2"*40 с перел. A0145

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169252070206

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •  Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой, с жестким прямоугольным переливом для моек из нержавеющей стали. Выпуск перелива оборудован универсальной прокладкой для круглых и прямоугольных моек, нужная сторона прокладки достигается путем переворота. Выход для подключения к канализации 40мм.

        Преимущества

        • Решетка из нержавеющей стали
        • Разборный выпуск