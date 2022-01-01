Сифон Ани Пласт 3.1/2"*40 с перел. A0145
Арт. X169252070206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 90 мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой, с жестким прямоугольным переливом для моек из нержавеющей стали. Выпуск перелива оборудован универсальной прокладкой для круглых и прямоугольных моек, нужная сторона прокладки достигается путем переворота. Выход для подключения к канализации 40мм.
Преимущества
- Решетка из нержавеющей стали
- Разборный выпуск