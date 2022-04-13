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Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
5.0
2
Найти аналог
Сифоны для раковины
    Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
    Арт. X169252070218
    5.0
    2
    Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
    Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
    Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
    Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
      Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
      Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
      Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
      Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)

      Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169252070218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40*50мм

        Преимущества

        • Габаритные размеры: 270x110x86
        • Величина гидрозатвора: 60 мм
        • Материал горловины: сталь