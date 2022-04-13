Сифон с гибкой трубой Ани Пласт A0110 (1 1/2"x40, 40x50 мм)
Арт. X169252070218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40*50мм
Преимущества
- Габаритные размеры: 270x110x86
- Величина гидрозатвора: 60 мм
- Материал горловины: сталь