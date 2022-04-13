Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
Арт. X169252070202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40*40/50мм
Преимущества
- Габаритные размеры без трубы: 270х110х86
- Величина гидрозатвора: 60 мм
- Материал горловины: сталь