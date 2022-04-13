Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
5.0
2
370 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
    Арт. X169252070202
    5.0
    2
    Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
    Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
      Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
      Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)

      Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070202
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40*40/50мм

        Преимущества

        • Габаритные размеры без трубы: 270х110х86
        • Величина гидрозатвора: 60 мм
        • Материал горловины: сталь