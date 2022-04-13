Сифон для раковины Ани Пласт A0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)

Преимущества

Габаритные размеры без трубы: 270х110х86

Величина гидрозатвора: 60 мм

Материал горловины: сталь

Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С разборным выпуском и нержавеющей решеткой. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40*40/50мм