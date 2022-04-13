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Сифон с выпуском из нержавеющей стали и отводом для стиральной машины Ани Пласт A1000 (1 1/2"x40)
4.5
2
340 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон с выпуском из нержавеющей стали и отводом для стиральной машины Ани Пласт A1000 (1 1/2"x40)
    Арт. X169252070203
    4.5
    2
    Сифон с выпуском из нержавеющей стали и отводом для стиральной машины Ани Пласт A1000 (1 1/2"x40)

      Сифон с выпуском из нержавеющей стали и отводом для стиральной машины Ани Пласт A1000 (1 1/2"x40)

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070203
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон A1000 АНИ Грот 1 1/2*40 предназначен для установки на кухонную мойку из нержавеющей стали со сливным отверстием диаметром 50 миллиметров. Он оборудован отводом, к которому может подключаться сливной шланг от стиральной или посудомоечной машины. Съёмная ревизионная крышка, что позволяет с лёгкостью удалять загрязнения и доставать упавшие в сливное отверстие мойки мелкие предметы, например, ювелирные украшения и т.п. Данный сифон имеет увеличенный корпус для улучшения пропускной способности, величина гидрозатвора составляет 60 мм.

        Преимущества

        • Отвод под стиральную машину
        • Решетка из нержавеющей стали