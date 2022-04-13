Сифон с выпуском из нержавеющей стали и отводом для стиральной машины Ани Пласт A1000 (1 1/2"x40)

Преимущества

Отвод под стиральную машину

Решетка из нержавеющей стали





Сифон A1000 АНИ Грот 1 1/2*40 предназначен для установки на кухонную мойку из нержавеющей стали со сливным отверстием диаметром 50 миллиметров. Он оборудован отводом, к которому может подключаться сливной шланг от стиральной или посудомоечной машины. Съёмная ревизионная крышка, что позволяет с лёгкостью удалять загрязнения и доставать упавшие в сливное отверстие мойки мелкие предметы, например, ювелирные украшения и т.п. Данный сифон имеет увеличенный корпус для улучшения пропускной способности, величина гидрозатвора составляет 60 мм.