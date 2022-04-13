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Сифон для раковины Ани Пласт C0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
5.0
2
370 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон для раковины Ани Пласт C0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
    Арт. X169252070304
    5.0
    2
    Сифон для раковины Ани Пласт C0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)

      Сифон для раковины Ани Пласт C0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070304
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон АНИ пласт C0115 бутылочной формы применяется для моек и умывальников. Общая высота сифона варьируется от 177 до 272 мм, выпуск из нержавеющей стали, присоединительный размер 1.1/2 (40 мм). Выход на 40 мм для подключения к канализации с помощью гофрированной трубы длиной от 330 до 700 мм и выходом 40/50 мм.

        Преимущества

        • Решетка из нержавеющей стали
        • Комплектуется гибкой трубой