Сифон для раковины Ани Пласт C0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)

Преимущества

Решетка из нержавеющей стали

Комплектуется гибкой трубой

Сифон АНИ пласт C0115 бутылочной формы применяется для моек и умывальников. Общая высота сифона варьируется от 177 до 272 мм, выпуск из нержавеющей стали, присоединительный размер 1.1/2 (40 мм). Выход на 40 мм для подключения к канализации с помощью гофрированной трубы длиной от 330 до 700 мм и выходом 40/50 мм.