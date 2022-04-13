Сифон для раковины Ани Пласт C0115 (1 1/2"x40, 40x40/50)
Арт. X169252070304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон АНИ пласт C0115 бутылочной формы применяется для моек и умывальников. Общая высота сифона варьируется от 177 до 272 мм, выпуск из нержавеющей стали, присоединительный размер 1.1/2 (40 мм). Выход на 40 мм для подключения к канализации с помощью гофрированной трубы длиной от 330 до 700 мм и выходом 40/50 мм.
Преимущества
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплектуется гибкой трубой