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Сифон для раковины с гибкой трубой Ани Пласт C1010 (1 1/4", 40x50)
5.0
2
395 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон с гибкой трубой Ани Пласт C1010 (1 1/4", 40x50)
    Арт. X169252070306
    5.0
    2
    Сифон для раковины с гибкой трубой Ани Пласт C1010 (1 1/4", 40x50)

      Сифон с гибкой трубой Ани Пласт C1010 (1 1/4", 40x50)

      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон для умывальника 1 1/4″х40 с гофрой 40х50 мм Ани Пласт C1010 представляет собой сифон бутылочного типа из высококачественной пластика с гидрозатвором, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 40 мм.

        Преимущества

        • с гидрозатвором, предотвращающим распространение запахов из канализационной системы
        • имеет возможность регулировки по высоте
        • изготовлен из высокопрочного пластика
        • долговечность и надежность
        • подключение к стоковой трубе d40 мм
        • повышенная устойчивость к механическим повреждениям
        • укомплектован гофрированной трубой с подключением 40х50 мм