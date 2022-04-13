Сифон для раковины с гибкой трубой Ани Пласт C1010 (1 1/4", 40x50)

Сифон с гибкой трубой Ани Пласт C1010 (1 1/4", 40x50)
Арт. X169252070306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон для умывальника 1 1/4″х40 с гофрой 40х50 мм Ани Пласт C1010 представляет собой сифон бутылочного типа из высококачественной пластика с гидрозатвором, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 40 мм.
Преимущества
- с гидрозатвором, предотвращающим распространение запахов из канализационной системы
- имеет возможность регулировки по высоте
- изготовлен из высокопрочного пластика
- долговечность и надежность
- подключение к стоковой трубе d40 мм
- повышенная устойчивость к механическим повреждениям
- укомплектован гофрированной трубой с подключением 40х50 мм