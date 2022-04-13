Сифон для раковины с гибкой трубой Ани Пласт C1010 (1 1/4", 40x50)

Сифон для умывальника 1 1/4″х40 с гофрой 40х50 мм Ани Пласт C1010 представляет собой сифон бутылочного типа из высококачественной пластика с гидрозатвором, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 40 мм.

Преимущества