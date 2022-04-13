Сифон Ани Пласт G116 (1 1/2"x40/50, 120 см)

Сифон гофрированный для мойки 1 1/2″х40/50 мм Ани Пласт G116 представляет собой гофросифон, изготовленный из высококачественного пластика, оснащенный решеткой из нержавеющей стали диаметром 70 мм, предназначенный для слива сточных вод кухонных моек в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 40/50 мм.

Преимущества