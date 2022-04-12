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Гофрированный сифон Ани Пласт G215
5.0
1
305 ₽
Гофрированные сифоны
    Гофрированный сифон Ани Пласт G215
    Арт. X169252070504
    5.0
    1
    Гофрированный сифон Ани Пласт G215

      Гофрированный сифон Ани Пласт G215

      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070504
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон гофрированный для умывальника 1 1/4″х50 мм Ани Пласт G215 представляет собой гофросифон, изготовленный из высококачественного пластика, оснащенный решеткой из нержавеющей стали диаметром 65 мм, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 50 мм.

        Преимущества

        • Регулируемая по длине гофрированная трубы
        • Изготовлен из высокопрочного пластика
        • Долговечность и надежность
        • Подключение к стоковой трубе d50 мм
        • Повышенная устойчивость к механическим повреждениям