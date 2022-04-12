Гофрированный сифон Ани Пласт G215
Арт. X169252070504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон гофрированный для умывальника 1 1/4″х50 мм Ани Пласт G215 представляет собой гофросифон, изготовленный из высококачественного пластика, оснащенный решеткой из нержавеющей стали диаметром 65 мм, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 50 мм.
Преимущества
- Регулируемая по длине гофрированная трубы
- Изготовлен из высокопрочного пластика
- Долговечность и надежность
- Подключение к стоковой трубе d50 мм
- Повышенная устойчивость к механическим повреждениям