Гофрированный сифон Ани Пласт G215

Сифон гофрированный для умывальника 1 1/4″х50 мм Ани Пласт G215 представляет собой гофросифон, изготовленный из высококачественного пластика, оснащенный решеткой из нержавеющей стали диаметром 65 мм, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 50 мм.

Преимущества