Сифон для раковины с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)

Ани Грот A0145S это компактный бутылкообразный сифон с увеличенной вместимостью и окружностью слива в девять сантиметров. Подойдет для большинства кухонных моек: из композитных материалов, стали, керамики и гранита. Благодаря разборному выпуску и нержавеющей решетке, A0145S сифон Ани Грот обладает стойкостью к длительному нахождению во влажной среде без риска образования ржавчины, а круглый перелив помогает воде уйти, не создавая засоров. Корпус перелива имеет прокладку, которая подходит и для круглой и для прямоугольной формы моек. Купить сифон для мойки Ани Пласт A0145S с выходом для канализационного стока диаметром четыре сантиметра можно в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества

Влагостойкий

Универсальный

Нержавеющий

Малогабаритный



