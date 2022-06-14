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Сифон для раковины с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)
5.0
3
1 440 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)
    Арт. X169252070215
    5.0
    3
    Сифон для раковины с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)
    Сифон для раковины с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)
      Сифон для раковины с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)
      Сифон для раковины с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)

      Сифон с гибким переливом Ани Пласт Грот A0145S (3 1/2"x40)

      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070215
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ани Грот A0145S это компактный бутылкообразный сифон с увеличенной вместимостью и окружностью слива в девять сантиметров. Подойдет для большинства кухонных моек: из композитных материалов, стали, керамики и гранита. Благодаря разборному выпуску и нержавеющей решетке, A0145S сифон Ани Грот обладает стойкостью к длительному нахождению во влажной среде без риска образования ржавчины, а круглый перелив помогает воде уйти, не создавая засоров. Корпус перелива имеет прокладку, которая подходит и для круглой и для прямоугольной формы моек. Купить сифон для мойки Ани Пласт A0145S с выходом для канализационного стока диаметром четыре сантиметра можно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Влагостойкий
        • Универсальный
        • Нержавеющий
        • Малогабаритный