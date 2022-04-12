Сифон для ванны с выпуском и переливом Ани Пласт Е150
Арт. X169252070402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон для ванны 1 1/2″х40 мм с переливом Ани Пласт E150 представляет собой сифон из высококачественного пластика с решеткой из нержавеющей стали диаметром 70 мм и гибким переливом, предназначенный для слива сточных вод ванн в канализационную систему с диаметр выхода для подключения к канализации 40 мм.
Преимущества
- с гидрозатвором, предотвращающим распространение запахов из канализационной системы
- изготовлен из высокопрочного пластика
- сливная решетка изготовлена из нержавеющей стали
- долговечность и надежность
- подключение к стоковой трубе d40 мм
- повышенная устойчивость к механическим повреждениям
- укомплектован гибким переливом