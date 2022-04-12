Сифон для ванны с выпуском и переливом Ани Пласт Е150

Сифон для ванны 1 1/2″х40 мм с переливом Ани Пласт E150 представляет собой сифон из высококачественного пластика с решеткой из нержавеющей стали диаметром 70 мм и гибким переливом, предназначенный для слива сточных вод ванн в канализационную систему с диаметр выхода для подключения к канализации 40 мм.

Преимущества