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Сифон для ванны с выпуском и переливом Ани Пласт Е150
5.0
1
580 ₽
Сифоны для ванны
    Сифон для ванны с выпуском и переливом Ани Пласт Е150
    Арт. X169252070402
    5.0
    1
    Сифон для ванны с выпуском и переливом Ани Пласт Е150

      Сифон для ванны с выпуском и переливом Ани Пласт Е150

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070402
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон для ванны 1 1/2″х40 мм с переливом Ани Пласт E150 представляет собой сифон из высококачественного пластика с решеткой из нержавеющей стали диаметром 70 мм и гибким переливом, предназначенный для слива сточных вод ванн в канализационную систему с диаметр выхода для подключения к канализации 40 мм.

        Преимущества

        • с гидрозатвором, предотвращающим распространение запахов из канализационной системы
        • изготовлен из высокопрочного пластика
        • сливная решетка изготовлена из нержавеющей стали
        • долговечность и надежность
        • подключение к стоковой трубе d40 мм
        • повышенная устойчивость к механическим повреждениям
        • укомплектован гибким переливом