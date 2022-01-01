Сифон FRAP F65-2

Преимущества

Обеспечивает удобный выпуск воды из раковины

Совместим со стандартными сифонами

Донный клапан для раковин из латуни Frap, с переливом. Универсальный - подходит для большинства типов раковин со стандартным отверстием для слива. Донный клапан перекрывает слив воды простым нажатием на кнопку, повторное ее нажатие открывает выпуск.