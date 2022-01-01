Сифон FRAP F65-2
Арт. X1691460308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|хром
- Донный клапан для раковин из латуни Frap, с переливом. Универсальный - подходит для большинства типов раковин со стандартным отверстием для слива. Донный клапан перекрывает слив воды простым нажатием на кнопку, повторное ее нажатие открывает выпуск.
Преимущества
- Обеспечивает удобный выпуск воды из раковины
- Совместим со стандартными сифонами