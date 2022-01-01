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Сифон FRAP F65-2
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Сифоны для раковины
    Сифон FRAP F65-2
    Арт. X1691460308
    Сифон FRAP F65-2

      Сифон FRAP F65-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691460308

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Донный клапан для раковин из латуни Frap, с переливом. Универсальный - подходит для большинства типов раковин со стандартным отверстием для слива. Донный клапан перекрывает слив воды простым нажатием на кнопку, повторное ее нажатие открывает выпуск.

        Преимущества

        • Обеспечивает удобный выпуск воды из раковины 
        • Совместим со стандартными сифонами