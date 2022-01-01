Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл
Арт. О00000032302
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вид баллона
|готовый к использованию
|
Объём, мл
|750
- Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл - предназначена для фиксации изоляционных и утеплительных материалов на стенах, заполнения швов, пустот, отверстий и щелей. Состав обладает увеличенным выходом пены, равномерной структурой и адгезией к строительным материалам: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик. Продукт используют во время монтажа технических коммуникаций, тепло- и звукоизоляции помещений.
Преимущества
- Состав обладает увеличенным выходом пены, равномерной структурой и адгезией к строительным материалам
- Высокое качество
- Широкая область использования