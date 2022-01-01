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Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл
410 ₽
Монтажная пена
    Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл
    Арт. О00000032302
    Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл
    Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл
      Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл
      Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл

      Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032302

      Характеристики

      Производитель
      		Sila
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид баллона
      		готовый к использованию
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM  A1477Z, 750 мл - предназначена для фиксации изоляционных и утеплительных материалов на стенах, заполнения швов, пустот, отверстий и щелей. Состав обладает увеличенным выходом пены, равномерной структурой и адгезией к строительным материалам: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик. Продукт используют во время монтажа технических коммуникаций, тепло- и звукоизоляции помещений.

        Преимущества

        • Состав обладает увеличенным выходом пены, равномерной структурой и адгезией к строительным материалам
        • Высокое качество
        • Широкая область использования