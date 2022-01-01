Преимущества

Состав обладает увеличенным выходом пены, равномерной структурой и адгезией к строительным материалам

Высокое качество

Широкая область использования

Монтажная всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z, 750 мл - предназначена для фиксации изоляционных и утеплительных материалов на стенах, заполнения швов, пустот, отверстий и щелей. Состав обладает увеличенным выходом пены, равномерной структурой и адгезией к строительным материалам: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик. Продукт используют во время монтажа технических коммуникаций, тепло- и звукоизоляции помещений.