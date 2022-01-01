Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 180 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)

максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG lift;

полностью синергетическое управление "одной кнопкой";

ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности;

возможность качественной сварки алюминия;

легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата;

стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В;

высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг;

яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки;

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;

автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока;

современный эргономичный дизайн.

VRD функция для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;

Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.

авторемонт;

производство;

строительство;

монтаж металлоконструкций.

в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15, 3 метра - 1 шт.

кабель 16mm2, 3 метра - 2 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

держатель электродов 200А - 1 шт.

ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.

Аппарат SPEEDWAY 180 - продолжение линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 180 может применяться в быту, на небольшом производстве или в автосервисе. Особенности:Дополнительные функции в режиме ММА:Применение:Комплектация: