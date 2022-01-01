Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 180 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)
Арт. aurora_40368
Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 180 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)
Арт. aurora_40368
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- Аппарат SPEEDWAY 180 - продолжение линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 180 может применяться в быту, на небольшом производстве или в автосервисе. Особенности:
- максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG lift;
- полностью синергетическое управление "одной кнопкой";
- ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности;
- возможность качественной сварки алюминия;
- легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата;
- стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В;
- высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг;
- яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки;
- силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
- автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока;
- современный эргономичный дизайн.
- VRD функция для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
- ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
- Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.
- авторемонт;
- производство;
- строительство;
- монтаж металлоконструкций.
- в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15, 3 метра - 1 шт.
- кабель 16mm2, 3 метра - 2 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- держатель электродов 200А - 1 шт.
- ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.