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Система автомат. контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД (природный газ), бытовая
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Для котлов
    Система автомат. контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД (природный газ), бытовая
    Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ4545
    Система автомат. контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД (природный газ), бытовая

      Система автомат. контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД (природный газ), бытовая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ4545

      Характеристики

      Производитель
      		ЦИТ-Плюс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним фиксированным порогом сигнализации.Cигнализатор служит для оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций природного газа (метана). Сигнализатор способен управлять запорным клапаном газоснабжения.