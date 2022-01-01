Система автомат. контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД (природный газ), бытовая
Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ4545
Система автомат. контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 20 НД (природный газ), бытовая
- Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним фиксированным порогом сигнализации.Cигнализатор служит для оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций природного газа (метана). Сигнализатор способен управлять запорным клапаном газоснабжения.