Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 25 НД

Описание:

Преимущества:

При срабатавании клапана закрывается и при отключении питания клапан останется закрытым.

Клапан допускается устанавливать вертикально и горизонтально.

Сигнализатор контролирует исправность клапана и соединительного кабеля.

Все исполнения сигнализаторов оснащены выходами для выдачи сигналов на другие внешние устройства.

К сигнализаторам допускается подключать пожарные извещатели.

При срабатывании пожарного извещателя клапан закроется.

Комплектация:

Сигнализатор загазованности СЗ-1-1АГ;

Крепежный комплект;

Клапан КЗЭУГ-А или КЗЭУГ-Б;

Кабель для подключения клапана;

Паспорт;

Свидетельство о поверке.

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А контролирует содержание природного газа в помещении. При превышении порогового значения сигнализирует звуковым, световым сигналом и выдает сигнал закрыть клапан на трубе подачи газа.