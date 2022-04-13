Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 25 НД

Описание:
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А контролирует содержание природного газа в помещении. При превышении порогового значения сигнализирует звуковым, световым сигналом и выдает сигнал закрыть клапан на трубе подачи газа.
Преимущества:
- При срабатавании клапана закрывается и при отключении питания клапан останется закрытым.
- Клапан допускается устанавливать вертикально и горизонтально.
- Сигнализатор контролирует исправность клапана и соединительного кабеля.
- Все исполнения сигнализаторов оснащены выходами для выдачи сигналов на другие внешние устройства.
- К сигнализаторам допускается подключать пожарные извещатели.
- При срабатывании пожарного извещателя клапан закроется.
Комплектация:
- Сигнализатор загазованности СЗ-1-1АГ;
- Крепежный комплект;
- Клапан КЗЭУГ-А или КЗЭУГ-Б;
- Кабель для подключения клапана;
- Паспорт;
- Свидетельство о поверке.