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Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 25 НД
5.0
2
Найти аналог
Для котлов
    Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 25 НД
    Арт. X130535
    5.0
    2
    Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 25 НД

      Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А DN 25 НД

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130535
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЦИТ-Плюс
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А контролирует содержание природного газа в помещении. При превышении порогового значения сигнализирует звуковым, световым сигналом и выдает сигнал закрыть клапан на трубе подачи газа.

        Преимущества:

        • При срабатавании клапана закрывается и при отключении питания клапан останется закрытым. 
        • Клапан допускается устанавливать вертикально и горизонтально. 
        • Сигнализатор контролирует исправность клапана и соединительного кабеля. 
        • Все исполнения сигнализаторов оснащены выходами для выдачи сигналов на другие внешние устройства. 
        • К сигнализаторам допускается подключать пожарные извещатели. 
        • При срабатывании пожарного извещателя клапан закроется.

        Комплектация:

        • Сигнализатор загазованности СЗ-1-1АГ;
        • Крепежный комплект;
        • Клапан КЗЭУГ-А или КЗЭУГ-Б;
        • Кабель для подключения клапана;
        • Паспорт;
        • Свидетельство о поверке.