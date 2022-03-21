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Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
5.0
2
Найти аналог
Блок автоматики
    Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
    Арт. Х21203223
    5.0
    2
    Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
    Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
    Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
      Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
      Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
      Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560

      Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Номинальный ток, А
      		32
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Система автопуска для бензогенераторов Sturm AT8560 предназначена для автоматического запуска или остановки генератора. Конкретно Sturm AT8560 подходит для эксплуатации с бензогенераторами PG8755E, PG8728E, PG8765E и PG8745E. Также система автопуска управляет аварийным пуском или остановкой генератора в случае неисправности. Прибор компактен и полностью автоматизирован. Система автопуска Sturm AT8560 обладает очень простой и понятной для пользователя панелью управления, оснащенной лампами индикации состояния генератора, что позволяет контролировать работу системы.

        Преимущества система автозапуска Sturm AT8560:

        • Мобильная;
        • Легкая в обращении;
        • Управляется механически;
        • Имеет удобный дисплей.

        Комплектация:

        • Блок автоматики;
        • Специальный шнур для подключения.