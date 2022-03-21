Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560

Система автопуска для бензогенераторов Sturm AT8560 предназначена для автоматического запуска или остановки генератора. Конкретно Sturm AT8560 подходит для эксплуатации с бензогенераторами PG8755E, PG8728E, PG8765E и PG8745E. Также система автопуска управляет аварийным пуском или остановкой генератора в случае неисправности. Прибор компактен и полностью автоматизирован. Система автопуска Sturm AT8560 обладает очень простой и понятной для пользователя панелью управления, оснащенной лампами индикации состояния генератора, что позволяет контролировать работу системы.

Преимущества система автозапуска Sturm AT8560:

Мобильная;

Легкая в обращении;

Управляется механически;

Имеет удобный дисплей.

Комплектация: