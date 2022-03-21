Система автозапуска для бензогенераторов Sturm AT8560
Арт. Х21203223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Номинальный ток, А
|32
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Напряжение, В
|220
Система автопуска для бензогенераторов Sturm AT8560 предназначена для автоматического запуска или остановки генератора. Конкретно Sturm AT8560 подходит для эксплуатации с бензогенераторами PG8755E, PG8728E, PG8765E и PG8745E. Также система автопуска управляет аварийным пуском или остановкой генератора в случае неисправности. Прибор компактен и полностью автоматизирован. Система автопуска Sturm AT8560 обладает очень простой и понятной для пользователя панелью управления, оснащенной лампами индикации состояния генератора, что позволяет контролировать работу системы.
Преимущества система автозапуска Sturm AT8560:
- Мобильная;
- Легкая в обращении;
- Управляется механически;
- Имеет удобный дисплей.
Комплектация:
- Блок автоматики;
- Специальный шнур для подключения.