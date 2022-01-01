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Система инсталяции Vidima W3092AA
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Для санфаянса
    Система инсталяции Vidima W3092AA
    Арт. X169109010109
    Система инсталяции Vidima W3092AA

      Система инсталяции Vidima W3092AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169109010109

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • VIDIMA (Видима) Система инсталяции для монтажа подвесных унитазов W3092AA. Система инсталляции для подвесного унитаза позволяет значительно сэкономить место в ванной комнате, сделать ее гораздо гигиеничнее. Подвесной унитаз оставляет пол свободным и больше не будет труднодоступных мест.Система инсталляции унитаза – это специальная конструкция, при помощи которой можно закрепить и подключить подвесной унитаз в любом месте ванной комнаты или туалета. Система инсталляции унитаза работает по принципу скрытого монтажа, то есть, все трубы, и соединения будут скрыты.Крепление для унитаза может выдержать нагрузку до 400 кг.Технические характеристики:Данная система инсталляции подходит только для подвесных унитазов Фиксируемая к стене рама для монтажа подвесных унитазов Для монтажа необходима несущая стенаДиаметр слива 5,6-4 см Со встраиваемым бачком на 3/6 лРегулируемая рама: Глубина 135-245 ммВысота 1080-1200 ммШирина 350 мм (самая узкая на сегодняшний день) Наружная антиконденсатная изоляцияВыдерживает нагрузку в 400 кг Угловой кран G1/2, верхняя подводка воды