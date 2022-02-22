Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1
Арт. X16910801117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Материал корпуса
|пластик
- Система обратного осмоса АкваКит 132 RX-50 B-1включает в себя насос (помпу), повышающий давление, используется в случаях, когда давление в магистралях ниже 2,5 атмосфер. В комплект поставки входят элементы подключения к водопроводу, кран чистой воды и ключ для колб.
Преимущества
- Заводская гарантия на системы AquaKit составляет 2 года
- В комплект входит все необходимое для работы и подключения (кран чистой воды барашковый с двойным керамическим уплотнением, быстроразъемное соединение «John Guest», набор картриджей и мембран, набор для обслуживания и подключения в магистраль)
- В продаже имеются все необходимые запчасти и комплектующие для монтажа и обслуживания систем
- Яркая, красочная и информативная упаковка
- Качество систем подтверждено Российским и международным сертификатами качества