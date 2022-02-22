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Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1
3.8
5
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Фильтры с обратным осмосом
    Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1
    Арт. X16910801117
    3.8
    5
    Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1
    Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1
      Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1
      Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1

      Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16910801117
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Система обратного осмоса АкваКит 132 RX-50 B-1включает в себя насос (помпу), повышающий давление, используется в случаях, когда давление в магистралях ниже 2,5 атмосфер. В комплект поставки входят элементы подключения к водопроводу, кран чистой воды и ключ для колб.

        Преимущества

        • Заводская гарантия на системы AquaKit составляет 2 года
        • В комплект входит все необходимое для работы и подключения (кран чистой воды барашковый с двойным керамическим уплотнением, быстроразъемное соединение «John Guest», набор картриджей и мембран, набор для обслуживания и подключения в магистраль)
        • В продаже имеются все необходимые запчасти и комплектующие для монтажа и обслуживания систем
        • Яркая, красочная и информативная упаковка
        • Качество систем подтверждено Российским и международным сертификатами качества