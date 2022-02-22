Система обратного осмоса с насосом АкваКит 132 RX-50 B-1

Преимущества

Заводская гарантия на системы AquaKit составляет 2 года

В комплект входит все необходимое для работы и подключения (кран чистой воды барашковый с двойным керамическим уплотнением, быстроразъемное соединение «John Guest», набор картриджей и мембран, набор для обслуживания и подключения в магистраль)

В продаже имеются все необходимые запчасти и комплектующие для монтажа и обслуживания систем

Яркая, красочная и информативная упаковка

Качество систем подтверждено Российским и международным сертификатами качества

Система обратного осмоса АкваКит 132 RX-50 B-1включает в себя насос (помпу), повышающий давление, используется в случаях, когда давление в магистралях ниже 2,5 атмосфер. В комплект поставки входят элементы подключения к водопроводу, кран чистой воды и ключ для колб.