Система обратного осмоса Aquakit RX-50 B-2
Арт. X16910801119
Характеристики
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Производитель
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Материал корпуса
|пластик
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Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина, хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты
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Проточный
|Да
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Для загородного дома
|Да
- 3 картриджных 10-дюймовых фильтра (фильтр механической очистки и 2 адсорбционных фильтра), мембрана обратного осмоса и постфильтр. В комплект поставки входят элементы подключения к водопроводу, кран чистой воды и ключ для колб. Многоступенчатая система подготовки питьевои воды с использованием технологии обратного осмоса. Накопительныи бак фильтрованнои воды емкостью 10 л. В комплекте кран для врезки в моику.