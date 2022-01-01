Система обратного осмоса Aquakit RX-50 B-2

3 картриджных 10-дюймовых фильтра (фильтр механической очистки и 2 адсорбционных фильтра), мембрана обратного осмоса и постфильтр. В комплект поставки входят элементы подключения к водопроводу, кран чистой воды и ключ для колб. Многоступенчатая система подготовки питьевои воды с использованием технологии обратного осмоса. Накопительныи бак фильтрованнои воды емкостью 10 л. В комплекте кран для врезки в моику.