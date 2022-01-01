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Система обратного осмоса Aquakit RX-50 B-2
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Фильтры под мойку
    Система обратного осмоса Aquakit RX-50 B-2
    Арт. X16910801119
    Система обратного осмоса Aquakit RX-50 B-2

      Система обратного осмоса Aquakit RX-50 B-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801119

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина, хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 3 картриджных 10-дюймовых фильтра (фильтр механической очистки и 2 адсорбционных фильтра), мембрана обратного осмоса и постфильтр. В комплект поставки входят элементы подключения к водопроводу, кран чистой воды и ключ для колб. Многоступенчатая система подготовки питьевои воды с использованием технологии обратного осмоса. Накопительныи бак фильтрованнои воды емкостью 10 л. В комплекте кран для врезки в моику.