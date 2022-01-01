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Система обратного осмоса Новая вода O500
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Фильтры под мойку
    Система обратного осмоса Новая вода O500
    Арт. X1691080130
    Система обратного осмоса Новая вода O500

      Система обратного осмоса Новая вода O500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080130

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.6
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр обратного осмоса для комплексной очистки питьевой воды обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, солей жесткости, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает отложения на посуде. В состав фильтра входит система ручной промывки мембраны, что увеличивает ее срок службы и качество работы. Фильтры обратного осмоса — это единственная в настоящее время доступная технология для окончательного решения проблемы накипи в условиях городской квартиры. Только фильтры обратного осмоса удаляют из воды соли жесткости полностью.

        Преимущества

        • Типоразмер корпусов Slim Line 10”
        • Металлический бак емкостью 12 л
        • Корпуса с двойным уплотнением
        • Стационарное подключение с отдельным краном для очищенной воды
        • Фитинги John Guest® и пластиковая подводка
        • Ручная промывка мембраны
        • Мембрана производительностью 50 GPD (185 л/сут.)
        • Шаровый хромированный кран для очищенной воды