Система обратного осмоса Новая вода O500

Преимущества

Типоразмер корпусов Slim Line 10”

Металлический бак емкостью 12 л

Корпуса с двойным уплотнением

Стационарное подключение с отдельным краном для очищенной воды

Фитинги John Guest® и пластиковая подводка

Ручная промывка мембраны

Мембрана производительностью 50 GPD (185 л/сут.)

Шаровый хромированный кран для очищенной воды

Фильтр обратного осмоса для комплексной очистки питьевой воды обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, солей жесткости, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает отложения на посуде. В состав фильтра входит система ручной промывки мембраны, что увеличивает ее срок службы и качество работы. Фильтры обратного осмоса — это единственная в настоящее время доступная технология для окончательного решения проблемы накипи в условиях городской квартиры. Только фильтры обратного осмоса удаляют из воды соли жесткости полностью.