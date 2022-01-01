Система обратного осмоса Новая вода O500
Арт. X1691080130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.6
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр обратного осмоса для комплексной очистки питьевой воды обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, солей жесткости, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает отложения на посуде. В состав фильтра входит система ручной промывки мембраны, что увеличивает ее срок службы и качество работы. Фильтры обратного осмоса — это единственная в настоящее время доступная технология для окончательного решения проблемы накипи в условиях городской квартиры. Только фильтры обратного осмоса удаляют из воды соли жесткости полностью.
Преимущества
- Типоразмер корпусов Slim Line 10”
- Металлический бак емкостью 12 л
- Корпуса с двойным уплотнением
- Стационарное подключение с отдельным краном для очищенной воды
- Фитинги John Guest® и пластиковая подводка
- Ручная промывка мембраны
- Мембрана производительностью 50 GPD (185 л/сут.)
- Шаровый хромированный кран для очищенной воды