Система отвода выхлопных газов ELITECH 0105.001400 монтируется из нескольких основных деталей, и в своей совокупности служит для выведения продуктов сгорания бензина в генераторе, работающем на дизельном или бензиновом топливе. Система Elitech 0105.001400 выполнена из материала высокого класса качества, и предназначена для установки непосредственно в генератор, с последующим отводом выхлопов на улицу. Комплект выхлопа для бензогенератора весит всего четыре килограмма, поэтому он прост в установке и транспортировке до генератора. Его нетрудно обслуживать, и легко заменить при выявлении нарушений целостности.

Преимущества Система отвода Elitech 0105.001400:

Легкая;

Просто устанавливается;

Универсальная;

Надежная;

Прочная.

Комплектация: