Система отвода выхлопных газов Elitech 0105.001400
Арт. Х2121291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.12
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Тип электростанции
|мобильная
Система отвода выхлопных газов ELITECH 0105.001400 монтируется из нескольких основных деталей, и в своей совокупности служит для выведения продуктов сгорания бензина в генераторе, работающем на дизельном или бензиновом топливе. Система Elitech 0105.001400 выполнена из материала высокого класса качества, и предназначена для установки непосредственно в генератор, с последующим отводом выхлопов на улицу. Комплект выхлопа для бензогенератора весит всего четыре килограмма, поэтому он прост в установке и транспортировке до генератора. Его нетрудно обслуживать, и легко заменить при выявлении нарушений целостности.
Преимущества Система отвода Elitech 0105.001400:
- Легкая;
- Просто устанавливается;
- Универсальная;
- Надежная;
- Прочная.
Комплектация:
- Рукав;
- Термокомпенсатор;
- Патрубок;
- Фланцы (2 шт.);
- Комплект ключей;
- Инструкция;
- Упаковка.