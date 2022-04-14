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Система отвода выхлопных газов Elitech 0105.001400
5.0
2
8 750 ₽
Комплектующие для генераторов
    Система отвода выхлопных газов Elitech 0105.001400
    Арт. Х2121291
    5.0
    2
    Система отвода выхлопных газов Elitech 0105.001400

      Система отвода выхлопных газов Elitech 0105.001400

      8 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х2121291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.12
      Тип электростанции
      		мобильная
      Все характеристики
      8 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Система отвода выхлопных газов ELITECH 0105.001400 монтируется из нескольких основных деталей, и в своей совокупности служит для выведения продуктов сгорания бензина в генераторе, работающем на дизельном или бензиновом топливе. Система Elitech 0105.001400 выполнена из материала высокого класса качества, и предназначена для установки непосредственно в генератор, с последующим отводом выхлопов на улицу. Комплект выхлопа для бензогенератора весит всего четыре килограмма, поэтому он прост в установке и транспортировке до генератора. Его нетрудно обслуживать, и легко заменить при выявлении нарушений целостности.

        Преимущества Система отвода Elitech 0105.001400:

        • Легкая;
        • Просто устанавливается;
        • Универсальная;
        • Надежная;
        • Прочная.

        Комплектация:

        • Рукав;
        • Термокомпенсатор;
        • Патрубок;
        • Фланцы (2 шт.);
        • Комплект ключей;
        • Инструкция;
        • Упаковка.