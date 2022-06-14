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Система скрытой установки для унитаза Ани Пласт WC1010
5.0
3
Найти аналог
Для санфаянса
    Система скрытой установки для унитаза Ани Пласт WC1010
    Арт. X169601
    5.0
    3
    Система скрытой установки для унитаза Ани Пласт WC1010

      Система скрытой установки для унитаза Ани Пласт WC1010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169601
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Тип
      		инсталляция для унитазов
      Длина, мм
      		100
      Габариты, мм
      		1150
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Система инсталляции спроектирована и изготовлена на заводе российской компании АНИ Пласт. Предназначена для скрытой установки и применяется в ванных комнатах и туалетах для монтажа подвесных унитазов. Система скрытой установки подвесного унитаза представляет собой конструкцию из металлической рамы, на которой размещены сливной бачок, фитинги, трубы и прочие элементы.

        Преимущества:

        • Позволяет организовать в ванной комнате или туалете практичное пространство;
        • Добраться к внутренним механизмам сливного бачка можно через отверстие для кнопки. Это удобно, если необходимо поменять какую-нибудь деталь, и при этом не ломать стену;
        • Все навесные элементы крепятся достаточно быстро и легко, согласно приложенной инструкции по монтажу.

        Комплектация:

        • Металлическая рама с установленным сливным бачком;
        • Переходник колена смыва;
        • Шпильки для крепления унитаза;
        • Запорный вентиль для подвода воды;
        • Крепление к стене и полу;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.