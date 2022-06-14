Система скрытой установки для унитаза Ани Пласт WC1010

Описание товара:

Система инсталляции спроектирована и изготовлена на заводе российской компании АНИ Пласт. Предназначена для скрытой установки и применяется в ванных комнатах и туалетах для монтажа подвесных унитазов. Система скрытой установки подвесного унитаза представляет собой конструкцию из металлической рамы, на которой размещены сливной бачок, фитинги, трубы и прочие элементы.

Преимущества:

Позволяет организовать в ванной комнате или туалете практичное пространство;

Добраться к внутренним механизмам сливного бачка можно через отверстие для кнопки. Это удобно, если необходимо поменять какую-нибудь деталь, и при этом не ломать стену;

Все навесные элементы крепятся достаточно быстро и легко, согласно приложенной инструкции по монтажу.

Комплектация: