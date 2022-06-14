Система скрытой установки для унитаза Ани Пласт WC1010
Арт. X169601
Характеристики
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Производитель
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Тип
|инсталляция для унитазов
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Длина, мм
|100
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Габариты, мм
|1150
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Материал
|пластик
Описание товара:
Система инсталляции спроектирована и изготовлена на заводе российской компании АНИ Пласт. Предназначена для скрытой установки и применяется в ванных комнатах и туалетах для монтажа подвесных унитазов. Система скрытой установки подвесного унитаза представляет собой конструкцию из металлической рамы, на которой размещены сливной бачок, фитинги, трубы и прочие элементы.
Преимущества:
- Позволяет организовать в ванной комнате или туалете практичное пространство;
- Добраться к внутренним механизмам сливного бачка можно через отверстие для кнопки. Это удобно, если необходимо поменять какую-нибудь деталь, и при этом не ломать стену;
- Все навесные элементы крепятся достаточно быстро и легко, согласно приложенной инструкции по монтажу.
Комплектация:
- Металлическая рама с установленным сливным бачком;
- Переходник колена смыва;
- Шпильки для крепления унитаза;
- Запорный вентиль для подвода воды;
- Крепление к стене и полу;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.