Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1

Преимущества

Изделие представляет собой водоочистную систему бытового применения

В пяти ступенях очистки установлены сменные фильтрующие картриджи. Эффективность и простота их замены обуславливают высокую экономичность системы и снижение эксплуатационных затрат

После установки система производит очищенную воду в полностью автоматическом режиме

Комплектация системы водоочистной UF-5-1 позволяет установить её, без дополнительных затрат, подбора необходимых элементов крепления и подключения к магистрали водоснабжения.