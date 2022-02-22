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Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1
5.0
3
Найти аналог
Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1
    Арт. X16926159
    5.0
    3
    Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1
    Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1
      Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1
      Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1

      Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16926159
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплектация системы водоочистной UF-5-1 позволяет установить её, без дополнительных затрат, подбора необходимых элементов крепления и подключения к магистрали водоснабжения. 

        Преимущества

        • Изделие представляет собой водоочистную систему бытового применения
        • В пяти ступенях очистки установлены сменные фильтрующие картриджи. Эффективность и простота их замены обуславливают высокую экономичность системы и снижение эксплуатационных затрат
        • После установки система производит очищенную воду в полностью автоматическом режиме