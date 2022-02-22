Фильтр под мойку АкваКит 131 UF-5-1
Арт. X16926159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик
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Цвет
|белый
- Комплектация системы водоочистной UF-5-1 позволяет установить её, без дополнительных затрат, подбора необходимых элементов крепления и подключения к магистрали водоснабжения.
Преимущества
- Изделие представляет собой водоочистную систему бытового применения
- В пяти ступенях очистки установлены сменные фильтрующие картриджи. Эффективность и простота их замены обуславливают высокую экономичность системы и снижение эксплуатационных затрат
- После установки система производит очищенную воду в полностью автоматическом режиме